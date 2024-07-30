اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 12:19 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية تقارير مصرية

وقاية النباتات يصدر تقريرا بأحدث توصيات وإرشادات مكافحة دودة الحشد الخريفية

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:35 ص
وقاية النباتات يصدر تقريرا بأحدث توصيات وإرشادات مكافحة دودة الحشد الخريفية وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي
كتبت أسماء نصار

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول أخر تحديثات التوصيات الفنية والإرشادية لمكافحة دودة الحشد على الذرة لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية وتحديث التوجيهات الفنية للمزارعين لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة و حماية محصول الذرة كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

ويواصل معهد بحوث وقاية النباتات تطوير سبل مكافحة الآفة ونشر التوعية بكل ما هو جديد من نتائج البحوث العلمية،  أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية والإرشادية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن التوصيات المحدثة لمكافحة دودة الحشد على الذرة تتضمن التوعية بالمبيدات الموصي بها والتي بلغت أربعة عشر مبيداً معتمداً من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأوصى مدير المعهد بمراعاة الحصول على المبيد من مصدر موثوق به مع قراءة البطاقة الاستدلالية واتباع الارشادات المدونة عليها وأشار إلى أن التطبيق الصحيح للمبيدات الموصي بها و باستخدام آلات الرش المناسبة لعمر النبات قادر على استهداف الآفة بدقة وفاعلية كبيرة مع تقليل الأثر البيئي. فيجب قبل الرش اختيار آلة الرش المناسبة و السليمة مع اختيار البشبوري المناسب لعمر النبات و التركيز على بلعوم النبات.
 







دودة الحشد

الذرة

الزراعة

وزارة الزراعة



الموضوعات المتعلقة

وزارة الزراعة تضع خطة عمل للمرحلة المقبلة.. السيطرة على الأسعار من خلال منافذها وبيع السلع بأسعار مخفضة.. حصر ثلاجات تخزين المنتجات الأساسية وغير الموجودة بالأسواق.. تفعيل الرقابة على الأسواق خاصة سوق الأسمدة

الإثنين، 29 يوليو 2024 07:00 م

تعرف على آليات وطرق مكافحة دودة الحشد

الجمعة، 12 يوليو 2024 06:00 م

وزارة الزراعة: تصنيف نوع الآفة خطوة أساسية فى استراتيجيات المكافحة

الثلاثاء، 23 يوليو 2024 12:19 م

وزارة الزراعة تواجه دودة الحشد الخريفية لتأثيرها السلبى على محصول الذرة.. قائمة بـ9 مبيدات لمقاومتها.. وكيل معهد المحاصيل الحقلية ينصح بشرائها من أماكن موثوق بها.. ويؤكد: تقاوم الدودة من رشة واحدة والطقس السبب

الجمعة، 28 يونيو 2024 12:43 ص

مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة