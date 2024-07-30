وقاية النباتات يصدر تقريرا بأحدث توصيات وإرشادات مكافحة دودة الحشد الخريفية

كتبت أسماء نصار

أصدرت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضي حول أخر تحديثات التوصيات الفنية والإرشادية لمكافحة دودة الحشد على الذرة لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة تنفيذا لتوجيهات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي باتخاذ كافة الإجراءات للسيطرة على دودة الحشد الخريفية وتحديث التوجيهات الفنية للمزارعين لتعزيز الجهود للسيطرة على الآفة و حماية محصول الذرة كأحد المحاصيل الاستراتيجية.

ويواصل معهد بحوث وقاية النباتات تطوير سبل مكافحة الآفة ونشر التوعية بكل ما هو جديد من نتائج البحوث العلمية، أصدر معهد بحوث وقاية النباتات بيانا بتحديث التوصيات الفنية والإرشادية لمكافحة دودة الحشد على محصول الذرة، بهدف دعم الجهود المبذولة للسيطرة على تأثيرها السلبي على إنتاجية الذرة.

وأوضح الدكتور أحمد عبدالمجيد مدير المعهد أن التوصيات المحدثة لمكافحة دودة الحشد على الذرة تتضمن التوعية بالمبيدات الموصي بها والتي بلغت أربعة عشر مبيداً معتمداً من قِبل لجنة مبيدات الآفات الزراعية.

وأوصى مدير المعهد بمراعاة الحصول على المبيد من مصدر موثوق به مع قراءة البطاقة الاستدلالية واتباع الارشادات المدونة عليها وأشار إلى أن التطبيق الصحيح للمبيدات الموصي بها و باستخدام آلات الرش المناسبة لعمر النبات قادر على استهداف الآفة بدقة وفاعلية كبيرة مع تقليل الأثر البيئي. فيجب قبل الرش اختيار آلة الرش المناسبة و السليمة مع اختيار البشبوري المناسب لعمر النبات و التركيز على بلعوم النبات.

