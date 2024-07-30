اليوم السابع
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وزير السياحة يلتقى بمجموعة من السائحين الأجانب خلال تواجدهم بالمتحف المصرى الكبير

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 02:30 م
وزير السياحة يلتقى بمجموعة من السائحين الأجانب خلال تواجدهم بالمتحف المصرى الكبير خلال الجولة التفقدية
كتب محمد أسعد

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حرص شريف فتحي وزير السياحة والآثار، خلال الجولة التفقدية التي قام بها بالمتحف المصري الكبير، على لقاء مجموعة من الزائرين والسائحين الأجانب خلال تواجدهم بمنطقة الدرج العظيم بالمتحف، وذلك ضمن الجولات الإرشادية المحدودة التي يتم تنفيذها حالياً بالمتحف والتي تشمل كل من مناطق الدرج العظيم، والمسلة المعلقة، وصالة الاستقبال الرئيسية المعروفة باسم البهو العظيم، والبهو الزجاجي.

وحرص شريف فتحي على الترحيب بهؤلاء الزائرين والسائحين، والاستماع إلى آرائهم وتوقعاتهم حول تجربة زيارتهم لمصر بصفة عامة وللمتحف بصفة خاصة، متمنياً لهم زيارة ممتعة وتجربة سياحية متميزة في مصر، وأن يتعرفوا خلال زيارتهم للمتحف على نبذة مما سيقدمه لزائريه وأن يقوموا بزيارة المتحف مرة أخرى بعد افتتاحه.

ومن جانبهم، قام هؤلاء الزائرين بالتحدث مع الوزير، حيث أعربوا عن سعادتهم البالغة وانبهارهم بما شاهدوه خلال زيارتهم للمتحف.

جدير بالذكر أن شريف فتحي وزير السياحة والآثار، قام، بجولة تفقدية للمتحف المصري الكبير، قام خلالها بمتابعة آخر تطورات ومستجدات الموقف التنفيذي للأعمال بالمتحف.

 







وزارة السياحة والآثار

المتحف المصري الكبير

الدرج العظيم




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