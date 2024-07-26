حصاد نشاط وزارة السياحة والآثار فى أسبوع من 20 إلى 26 يوليو 2024

كتب محمد أسعد

عقد شريف فتحى وزير السياحة والآثار اجتماعًا عبر الفيديو كونفرانس، مع رئيس مجلس إدارة مجموعة TUI العالمية أكبر منظمي الرحلات السياحية في العالم وأحد أكبر شركات الطيران الناقلة للحركة السياحية الوافدة لمصر، وعدد من مسئولي المجموعة، لبحث تعزيز التعاون خلال الفترة المقبلة لدفع مزيد من حركة السياحة الوافدة لمصر.

وقد تم مناقشة التوسع في حجم أعمال المجموعة والاستثمار بشكل أكبر في القطاع الفندقي وزيادة أعداد الغرف الفندقية، وكذلك العمل على زيادة الحركة السياحية الوافدة لمنطقة الساحل الشمالي لتكون مقصد سياحي يعمل طوال العام.

كما تم مناقشة مقترح عقد ورشة عمل مهنية مشتركة لمناقشة ودراسة إمكانية التعاون لإطلاق منتج سياحي جديد متكامل لمدينة القاهرة.

* افتتاح معرض "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بالصين وبيع 250 ألف تذكرة للمعرض حتى الآن

افتتح الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار معرض الآثار المؤقت "قمة الهرم: حضارة مصر القديمة" بمتحف شنغهاي القومي بمدينة شنغهاي بالصين، حيث حظى المعرض بإقبال جماهيري غير مسبوق ونفذت جميع تذاكر اليوم الأول، كما تم بيع 250 ألف تذكرة حتى الآن.

يضم المعرض 787 قطعة أثرية تم اختيارها من مقتنيات عدد من متاحف الآثار، لتبرز عظمة الحضارة المصرية القديمة منذ نشأتها من فترة نقادة وعصور بداية الأسرات وحتي الدولة الحديثة، كما توضح فكرة الملكية، والحياة اليومية، والزينة والحُليّ، والكتابة، والمعتقدات الدينية، والعالم الآخر عند المصري القديم.

* "مصر نابضة بالحياة 365".. حملة ترويجية لمصر بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي

أطلقت الوزارة، ولمدة شهرين، حملة تحت شعار "مصر نابضة بالحياة 365" للترويج للمقصد السياحي المصري بوجهاته المختلفة بالسوق العربي خلال موسم الصيف الحالي، مما يساهم في جذب المزيد من السائحين من هذا السوق بشرائحهم المختلفة.

ومن المقرر أن يتم بث المحتوى الترويجي للحملة على المنصات الإلكترونية الأكثر رواجًا في الدول العربية، وكذلك بالقنوات التليفزيونية بالدول التي تم إطلاق الحملة الترويجية بها، بالإضافة إلى منصة الحجز الإلكتروني WEGO والتي تعد أحد أكبر محركات البحث والحجز في الشرق الأوسط.

* اختتام المرحلة الأولى لتدريب القيادات والعاملين بالمتحف القومي للحضارة المصرية

اختتم المتحف القومي للحضارة المصرية، بالتعاون مع المكتب الإقليمي لمنظمة اليونسكو بالقاهرة، وجامعة إيسلسكا، الدورة التدريبية الإدارية والإشرافية للمجموعة الأولى من مديري الإدارات والقيادات والعاملين، وذلك في ضوء رفع كفاءة الأداء المؤسسي بالمتحف.

استمرت الدورة لمدة يومين بمشاركة 16 متدرب من مديري الإدارات المختلفة بالمتحف، تم خلالها تدريبهم على كيفية اتخاذ القرارات الصائبة، وتكوين وتحفيز فريق العمل الخاص بهم، وتعلم كيفية التواصل وإدارة الوقت بشكل فعال من خلال تنفيذ مجموعة من المحاضرات النظرية، وورش العمل الفنية.

* الكشف عن 63 مقبرة ودفنة من العصر المتأخر بجبانة تل الدير بدمياط الجديدة

نجحت البعثة الأثرية المصرية التابعة للمجلس الأعلى للآثار، في الكشف عن 63 مقبرة من الطوب اللبن وبعض الدفنات البسيطة بداخلها مجموعة من الرقائق الذهبية من العصر المتأخر. وعدد من العملات البرونزية من العصر البطلمي، وذلك بجبانة تل الدير بمدينة دمياط الجديدة، مما يؤكد أهمية المدينة كمركز للتجارة بمختلف العصور.

وقد تم العثور داخل هذه المقابر على مجموعة من التمائم الجنائزية، وتماثيل الأوشابتي، والأواني الفخارية، بالإضافة إلى بقايا وحدات معمارية بسيطة وإناء من الفخار بداخله 38 عملة برونزية من العصر البطلمي، ومجموعة من الأواني الفخارية المستوردة والمحلية.