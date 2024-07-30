وزير السياحة: نتطلع لمستقبل كبير من التعاون بين مصر والصين في مجال السياحة والآثار

كتب محمد أسعد

- أهمية عام الشراكة المصرية الصينية والذي شهد العديد من أوجه التعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجالات كثيرة ومنها مجال السياحة والآثار

- المعرض المؤقت للآثار المصرية "قمة الهرم "حضارة مصر القديمة" يعد المعرض الأكبر من نوعه خارج مصر وعلى مستوى العالم لعرض الآثار المصرية القديمة



شارك، اليوم، شريف فتحي وزير السياحة والآثار، في الفعالية التي نظمتها مجموعة الصين للإعلام بالتعاون مع سفارة جمهورية الصين الشعبية لدي مصر ووزارة السياحة والآثار المصرية، بأحد الفنادق القريبة من منطقة أهرامات الجيزة، وذلك للاحتفال بمرور عشرة سنوات على تدشين الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين جمهورية مصر العربية وجمهورية الصين الشعبية، والاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية.

وقد شارك في الاحتفالية شن هاي شيونج نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير، والسفير لياو لي تشانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية، وحسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، والسفير عمر سليم مساعد وزير الخارجية للعلاقات الثقافية والممثل الخاص لوزير الخارجية، و أمير نبيه تادرس وكيل أول وزارة الثقافة للعلاقات الثقافية الخارجية، ويحيى زكريا رئيس مجلس الإدارة والرئيس التنفيذي للشركة القابضة لمصر للطيران، والفنان حسين فهمي رئيس مهرجان القاهرة السينمائي الدولي الخامس والأربعين.

كما حضر من الوزارة عمرو القاضي الرئيس التنفيذي للهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي، والدكتور محمد إسماعيل خالد الأمين العام للمجلس الأعلى للآثار، والسفير خالد ثروت مستشار الوزير للعلاقات الدولية والمُشرف العام على الإدارة العامة للعلاقات الدولية والاتفاقيات بالوزارة.

واستهل شريف فتحي كلمته بالترحيب بالحضور كافة، معرباً عن سعادته لمشاركته اليوم في هذا الحدث الهام، وتقديره البالغ لما شهدته العلاقات المصرية الصينية من إنجازات وتطورات إيجابية كبيرة خلال العشر سنوات الماضية، مشيراً إلى الزيارة الأخيرة لفخامة الرئيس عبد الفتاح السيسي ولقائه مع فخامة الرئيس شي جين بينغ رئيس جمهورية الصين الشعبية.

وأشار الوزير إلى أهمية عام الشراكة المصرية الصينية والذي شهد العديد من أوجه التعاون بين الجانبين المصري والصيني في مجالات كثيرة ومنها مجال السياحة والآثار، مستعرضاً أبرز مجالات التعاون في هذا المجال حيث يوجد في مصر ثلاث بعثات أثرية صينية في مصر تعمل في مجال الحفائر الأثرية والترميم والتوثيق الأثري، بجانب العديد من اتفاقيات التعاون التي يمكن أن تكون حجر أساس لبناء علاقات كبيرة بين الجانبين.

كما أشار إلى المعرض المؤقت للآثار المصرية "قمة الهرم "حضارة مصر القديمة" الذي تم افتتاحه منذ أيام بمتحف شنغهاي بالصين ويعد المعرض الأكبر من نوعه خارج مصر وعلى مستوى العالم لعرض الآثار المصرية القديمة خارج مصر، لافتاً إلى هذا المعرض لاقى إقبالاً كبيراً ولاسيما في ظل شغف وتذوق الشعب الصيني الكبير للحضارة والثقافة حيث تم بيع 250 ألف تذكرة قبل افتتاحه وجذب ما يقرب من 70 ألف زائر خلال الأسبوع الأول من افتتاحه والذي يؤكد على أن الدول ذات الحضارات العريقة والتي من بينها مصر والصين لديها الكثير من التاريخ والثقافة والأسس والقواعد التي يمكن البناء عليها لتحقيق مزيد من الشراكات الاستراتيجية.

وأعرب شريف فتحي عن تطلعه لمستقبل كبير من التعاون بين الجانيبن المصري والصيني، من خلال عدة محاور منها تبنى فكرة إقامة معارض للآثار مؤقتة متنقلة أخرى في الصين، وزيادة الحملات الدعائية لمصر التي تقوم بها الهيئة المصرية العامة للتنشيط السياحي في جمهورية الصين الشعبية، وكذلك أن يقوم الجانب الصيني بتعريف الشعب المصري بصورة أكبر بالصين ومقوماتها السياحية المختلفة مما يساهم في إثراء وزيادة التبادل السياحي بين البلدين.

وتحدث الوزير عن رؤية وزارة السياحة والآثار ومستهدفاتها لإبراز مصر باعتبارها الدولة ذات أكبر تنوع سياحي في العالم فهي لديها مقومات وأنماط ومنتحات سياحية كثيرة، وأن نقوم بالبناء المؤسسي لتحقيق هذا الهدف.

واختتم كلمته بالإعراب عن تمنياته بأن تشهد الفترة المقبلة المزيد من التعاون بين مصر والصين ولا سيما من خلال إقامة مزيد من المبادرات المشتركة والتبادل الثقافى وفي السياحة والسفر وتعزيز العلاقات بين البلدين.

وحرص شريف فتحي على تدوين كلمة في الكتيب الخاص بهذا الحدث لتقديم التهنئة للصين وشعبها بمناسبة الاحتفال بعام الشراكة المصرية الصينية، أعرب خلالها عن تطلعه لتعاون مصري صيني أعمق يشهد مزيداً من النجاحات.

وفي كلمته، حرص شن هاي شيونغ نائب رئيس دائرة الدعاية باللجنة المركزية للحزب الشيوعي الصيني ورئيس مجموعة الصين للإعلام ورئيس التحرير، على توجيه خالص شكره لوزارة السياحة والآثار المصرية وسفارة الصين في مصر على دعمهم لإقامة هذا الحدث.

كما تحدث عن أن مصر والصين دولتين ذو حضارتين عريقتين وأن هناك تبادلات ودية بين الشعبين المصري والصيني تعود إلى زمن طويل، مشيراً إلى أنه يعرف الكتير عن مصر من خلال المناهج الدارسية في الصين وأن هذه هي المرة الأولى التي يزور فيها القاهرة والشرق الأوسط والتي تعرف خلالها على كثير عن مصر وشعر بقرب كبير إليها حيث زار أمس هرم خوفو ونهر النيل وبرج القاهرة.

كما لفت إلى أن البناء المشترك لمبادرة "الحزام والطريق" سمح لدولتين عظيمتين بالتواصل جنبًا إلى جنب والمضي قدمًا، مشيراً إلى تصريح الرئيس الصيني شي جين بينغ خلال زيارته الرسمية لمصر بأن الصين ومصر "أصدقاء حقيقيون وأخوة جيدون"، وإلى المحادثات التي تمت في مايو الماضي بين الرئيسين المصري والصيني في بكين، والتي استمرت في ضخ زخم قوي لتحسين وتحديث الشراكة الاستراتيجية الشاملة بين البلدين.

وأشار إلى دور الإعلام في تعزيز التبادلات والروابط بين البلدين وهو ما تقوم به هيئة الإذاعة والتلفزيون المركزية الصينية، لافتاً إلى التعاون القائم مع الوزارة لتصوير الفيلم الوثائقي "أقنعة وكنوز" والذي تم إطلاقه اليوم، وكذلك إلى الإقبال الكبير الذي يحققه معرض الآثار المصرية المقام حالياً في شنغهاي.

ومن جانبه، أعرب السفير لياو لي تشانغ سفير جمهورية الصين الشعبية لدى جمهورية مصر العربية ومندوب جمهورية الصين الشعبية لدى جامعة الدول العربية عن امتنانه لوزارة السياحة والآثار المصرية وإذاعة تليفزيون الصين المركزي لدعمهم لهذا الحدث.

وأشار إلى أن مصر والصين لديهما تاريخ طويل وحضارات عريقة أصبحت نموذجاً للتبادل الحضاري، مؤكداً على أن هاتين البلدين أقاموا على مدى العشر سنوات الماضية تعزيز للثقة المتبادلة وآوجه التعاون المشترك بينهم، لافتاً إلى الزيارة الناجحة لفخامة رئيس جمهورية مصر العربية للصين في مايو الماضي والتي شهدت تبادلات ومباحثات هامة.

وثمن على أهمية العلاقات بين الدول والتي تكمن في تعزيز العلاقات بين الشعوب، مشيراً إلى أن الفترة المقبلة ستشهد تعزيز مزيد من الصداقة والشراكات الاستراتيجية وتنمية العلاقات بين البلدين.

وخلال الاحتفال، تم تدشين فيلمين يبرزان التقارب بين الحضارتين المصرية والصينية القديمتين، الأول تحت عنوان (شكل جديد للحضارة الإنسانية - التحديث الصيني النمط)، والثاني عن المعرض الخاص في مصر لمعرض "رحلة عبر الحضارات لقاء ليانغتشو "للجولة العالمية 2024.