ورش كتابة إبداعية ضمن الأنشطة الصيفية للأطفال والكبار بقصور ثقافة الأقصر

الأقصر – أحمد مرعى

شهدت مواقع فرع ثقافة الأقصر عددا من الأنشطة الثقافية والفنية، ضمن أجندة فعاليات الهيئة العامة لقصور الثقافة بإشراف الكاتب محمد عبد الحافظ ناصف، نائب رئيس الهيئة، في إطار المبادرة الصيفية لوزارة الثقافة، حيث عقد قصر ثقافة حاجر العديسات لقاء بعنوان "جميلة يا بلدي" تحدثت خلاله ثناء محمود، عن مدينة العلمين الجديدة، من حيث الموقع وأهم المشروعات القومية بها وما تحتويه من خدمات، وكيف أصبحت مقصدا سياحيا هاما للكثيرين.

كما تضمنت الأنشطة المقامة بإقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحي، ورشة تدريبية للتعريف بأساسيات كتابة القصة القصيرة، بقصر ثقافة الطارف، تناول خلالها سيد صدقي - أخصائي ثقافي، مفهوم القصة القصيرة، وعناصرها، وأساليب الكتابة الإبداعية، مع مناقشة عدد من النماذج مع الرواد.

وفي قصر ثقافة الأقصر نظم الفرع برئاسة حسين النوبي، يوما ثقافيا للرواد، تضمن ورشة لتعليم أساسيات الرسم، وورشة حكي لمناقشة قصص ذات قيم تربوية، بجانب دوري ثقافي، وتدريبات متنوعة خلال ورش تعليم أساسيات الموسيقى، والمسرح والفنون شعبية، وعقدت مكتبة الضبعية الفرعية الثقافية محاضرة بعنوان "التربية السليمة للطفل" ألقاها سيد صدقي متحدثا عن مفهوم التربية السليمة، ومبادئ التربية السليمة للطفل و قواعدها، وأهمية التربية السليمة للطفل، و نفذ قصر ثقافة الطود ورشة أشغال يدوية بإستخدام الخرز نفذتها فايزة أحمد.

ومن خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي، أقامت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية بعنوان "عزيمة شعب"، حيث القى الشاعر إبراهيم الخوار قصيدة بعنوان "فرسان الإرادة، الناس معادن "، وألقى الشاعر ناصر الدسوقي قصيدة بعنوان "عربي أنا" من ديوانه السادس "إرث بأوراق الشجر".