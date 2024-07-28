ثقافة الأقصر تناقش تأثير الأصل فى البناء وورش إعداد مسرحى ودعم للأطفال

الأقصر – أحمد مرعى

نظم فرع ثقافة الأقصر عددا من الفعاليات والأنشطة الفنية والثقافية ذات البعد الإنساني والفنى، وفق خطة لنشر الوعى عبر الفن والحوار فى المناطق المختلفة، حيث قدم بيت ثقافة الأقالتة محاضرة بعنوان" تأثير الأصل في البناء" ألقاها محمد محمد موضحا أنواع البناء والكلمة، وتأثير الأصل، بالإضافة إلى ذلك أعدت أمسية شعرية للشاعر سيد صدقي ألقى قصيدة "مجاز"، وكذلك أعدت مكتبة النمسا الثقافية أمسية شعرية للشاعر ناصر الدسوقي ألقى قصيدة بعنوان "خير البرية" من ديوان الثالث "حينما غاب القمر".

وتواصلت الفعاليات مع ورشة لتعليم العزف على آلة الكولة تدريب طه حساني، وأخرى للإنشاد الديني بقيادة المنشد يحيى بحر، واختتم اليوم مع فقرة ألعاب ذهنية، وورشة حكي تضمنت مناقشة قصص ذات قيم تربوية، وفي سياق متصل أعدت مكتبة الطفل والشباب بالمحاميد قبلي دوري ثقافي للرواد، تلاه ورشة رسم حر بالألوان الخشب والفلوماستر، من ناحية أخرى نظم الفرع برئاسة حسين النوبي لقاء ثقافيا بقصر ثقافة الطارف، ناقش خلاله سيد صدقي- أخصائي اجتماعي، سمات الكتابة لدى شعراء الجزيرة العربية قبل الإسلام، مع تقديم عدد من القصائد الشعرية.

وأقام قصر ثقافة حسن فتحي عرض إنشاد ديني للمنشد علي سيد" مدح في رسول الله صلى الله عليه وسلم"، بينما أعد قصر ثقافة أرمنت ورشة الإعداد المسرحي ألقاها على حسان موضحا كيفية كتابة النص المسرحي، وعناصر كتابة النص المسرحي، وأعد المركز الحضري دوري ثقافي لرواد المركز قدمها ياسر حسن، بينما أعد قصر ثقافة حاجر العديسات ورشة حكي "أماكن ومعالم _مدينة ديزني" سردتها ثناء محمود، حيث تأتي الفعاليات ضمن الأنشطة التي تنظمها الهيئة العامة لقصور الثقافة برئاسة محمد عبد الحافظ ناصف نائب رئيس الهيئة، والمعد برعاية وزارة الثقافة، بإشراف إقليم جنوب الصعيد الثقافي برئاسة عماد فتحى من خلال فرع ثقافة الأقصر برئاسة حسين النوبي.