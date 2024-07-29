ارتفاع أسعار النفط وخام برنت يسجل 81.33 دولار للبرميل

كتبت -مروة الغول

ارتفعت أسعار النفط اليوم لتقلص خسائر الأسبوع الماضي، وسط مخاوف من اتساع الصراع في الشرق الأوسط.

وصعدت العقود الآجلة لخام برنت 20 سنتا أو 0.3 % إلى 81.33 دولار للبرميل، كما ارتفعت العقود الآجلة لخام غرب تكساس الوسيط الأمريكي 9 سنتات أو 0.1 %إلى 77.25 دولار للبرميل وذلك وفقا لوكالة الأنباء العمانية.

وفي الأسبوع الماضي، خسر برنت 1.8 %بينما هبط غرب تكساس الوسيط 3.7 بالمائة بسبب ضعف الطلب الصيني.

وفيما يتعلق بالطلب، أثارت بيانات صادرة في وقت سابق من هذا الشهر، وأظهرت أن إجمالي واردات الصين من زيت الوقود انخفض بنسبة 11 % في النصف الأول من عام 2024، مخاوف بشأن مستقبل الطلب على نطاق أوسع في الصين، أكبر مستورد للخام في العالم.



