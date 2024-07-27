وزارة الصحة: المرور على مستشفيات محافظة القليوبية لمتابعة تشغيلها

كتب وليد عبد السلام

أعلنت وزارة الصحة والسكان، قيام فرق المتابعة والرقابة الداخلية، بالمرور على عدد من المنشآت الطبية بمحافظة القليوبية، وذلك ضمن استراتيجية الوزارة للمرور الدوري على المنشآت الطبية بكافة محافظات الجمهورية، لمتابعة العمل على أرض الواقع ورصد أي قصور ومعالجته، بما يضمن توفير خدمات طبية ذات جودة للمواطنين.

وأوضح الدكتور حسام عبدالغفار، المتحدث الرسمي لوزارة الصحة والسكان، أنه تم المرور على المركز الطبي العام ببنها، حيث تبين خلال المرور عدم انتظام حضور القوى البشرية في جميع العيادات، وعدم توافر مستلزمات مبادرتي «العناية بصحة الأم والجنين، والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي»، فضلاً عن وجود عجز شديد فى مستلزمات مكافحة العدوى.

وقال «عبدالغفار» إنه تم رصد العديد من المستلزمات مُنتهية الصلاحية الخاصة بالتعقيم بعيادة الاستقبال، فضلاً عن عدم مطابقة كلاً من (ركن المشورة، وغرفة التطعيمات، وغرفة النفايات) للمواصفات القياسية، مؤكداً اتخاذ ما يلزم من الاجراءات تجاه المقصرين.

وتابع «عبدالغفار» أنه تم المرور على مستشفى الأطفال التخصصي ببنها، في تمام الساعة 2 ظهراً لمتابعة انتظام الفرق الطبية، حيث تبين انضباط مدير المستشفى ونوابه وانتظام الفرق الطبية والتمريض على رأس العمل طبقا للجداول المعلنة بالأقسام، كما تبين انتظام الإشراف في الفترات المسائية.

وقال «عبدالغفار» إن المرور كشف عن تعطل جهاز سيوله الدم، فضلاً عن نقص أعداد التمريض في الفتره المسائية، مقارنة بمعدلات الإشغال داخل قسم الحضانات، كما تلاحظ زيادة أعداد الأطفال على أجهزة التنفس الصناعي، مما يتطلب زياده معدل العناية التمريضية للحالات.

وأضاف «عبدالغفار» أنه تم رصد تكدس المرافقين خلال فترة الزيارة في القسم الداخلي مع زياده عدد الحالات وضيق مساحة الغرف، فضلاً عن عدم الالتزام التام بمعايير مكافحة العدوى في التعامل مع الحالات داخل قسم الحضانات.

وأوضح «عبدالغفار» أنه تم المرور على مستشفى بنها التعليمي، وتفقد كافة أقسام المستشفى بالكامل، لمتابعة ورصد أي مخالفات، والتأكد من الالتزام بجميع معايير السلامة والصحة ومكافحة العدوى.

وأفاد «عبدالغفار» أن فريق المرور تفقد كافة المصاعد الكهربائية بالمستشفى للتأكد من سلامتها والتحري من واقعة تعطل أحد المصاعد أثناء نقل مريض من قسم الاستقبال إلى القسم الداخلي، حيث تبين من خلال المرور والفحص أن المريض تم نقله في المصعد الموجود امام مطبخ المستشفى -غير مسموح باستخدامه للمرضى- برفقة عاملة فقط دون مرافقة الممرضة المكلفة باصطحاب المريض، ما نتج عنه تعطل المصعد لفترة مؤقتة.

ومن جانبه، أكد الدكتور محمد مصطفى عبدالغفار، رئيس الهيئة العامة للمستشفيات والمعاهد التعليمية، أنه تم تحويل مشرفي التمريض ومشرف تمريض قسم الاستقبال بالمستشفى للتحقيق في تلك الواقعة، واتخاذ ما يلزم من الاجراءات لمحاسبة المقصرين، لافتاً إلى أن فرق المرور اطلعت على تقرير الشركة المتعاقدة مع المستشفى لصيانة المصاعد، والذي أفاد بكفاءة المصعد وإجراء جميع الصيانات الدورية في مواعيدها المحددة، كما تم تشكيل لجنة لاستلام الأعمال الخاصة بالمصعد الموجود امام المطبخ والمتواجد بمبنى التطوير الرئيسي بالمستشفى، بعد إعادة تشغيله، فضلاً عن إجراء صيانة كاملة للمصعد ووضعة تحت التجربة.