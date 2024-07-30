نائبة الرئيس الرئيس الأمريكى تعلن دعمها مقترحات بايدن لإصلاح المحكمة العليا

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أعلنت نائبة الرئيس الرئيس الأمريكي كامالا هاريس، دعمها للمقترحات التي تقدم بها الرئيس جو بايدن لإصلاح المحكمة العليا، مشيرة إلى أن شأن هذه الإصلاحات استعادة الثقة في المحكمة العليا وتعزيز الديمقراطية وضمان عدم وجود أي شخص فوق القانون.

وطالبت هاريس، الكونجرس إقرار الإصلاحات المهمة، والتي تتضمن فرض حدود زمنية للخدمة الفعلية لقضاة المحكمة وأمتثالهم لمدونة قواعد السلوك المهني.

من جانبه، أبدى رئيس مجلس النواب الأمريكي مايكل جونسون معارضته ونواب حزبه لمقترح الرئيس جو بادين تعديل ولاية قضاة المحكمة العليا والقوانين الناظمة للشفافية فيها.

وقال جونسون - وفقا لقناة "الحرة" الفضائية اليوم الثلاثاء إن هذه المقترحات من شأنها أن تقوض الثقة في منظمة العدالة في الولايات المتحدة وتقلب موازين القوى داخل المحكمة التى تميل الكثرة فيها لقضاة المحافظين.

ورأي في المقترحات مسعي من إدارة بايدن لنزع الشرعية عن المحكمة العليا ، وفق تعبيره.

بدوره، قال كبير مستشاري الرئيس الأمريكي جو بايدن في البيت الإبيض، ستيفن بنيامين، إن إصلاحات المحكمة العليا المقترحة للرئيس بايدن ستتطلب اجراء تشريعى ودعم من كل المشرعين الديمقراطيين والجمهوريين.

وأضاف أن البيت الأبيض يدرك التحديات التى تنطوى عليها المضي قدما في الإصلاحات، بما في ذلك حدود ولاية قضاة المحكمة العليا، اضافة أن الرئيس بايدن كان ملتزم بالعمل من أجل ما اعتبره إجراء مهم في الوقت المناسب.