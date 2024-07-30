اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:40 م
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مياه الإسكندرية: انقطاع الخدمة عن منطقة الساحل بسبب ترحيل خط رئيسى

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 09:18 م
مياه الإسكندرية: انقطاع الخدمة عن منطقة الساحل بسبب ترحيل خط رئيسى بيان الشركة
الإسكندرية - جاكلين منير

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أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب نقل وترحيل خط رئيسى قطر 1000 مم، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال نقل الخط سوف تؤثر على مناطق الغربينيات والساحل والحمام، وذلك فى الثانية عشر منتصف الليل اليوم الثلاثاء وحتى السادسة صباح يوم الأربعاء، على أن يعاد ضخ المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وناشدت مياه الإسكندرية المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.







مياه الاسكندرية

الاسكندرية

مياه الشرب

انقطاع مياه الشرب




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