مياه الإسكندرية: انقطاع الخدمة عن منطقة الساحل بسبب ترحيل خط رئيسى

الإسكندرية - جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية عن انقطاع المياه مساء اليوم الثلاثاء، وذلك بسبب نقل وترحيل خط رئيسى قطر 1000 مم، مما يؤدى إلى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال نقل الخط سوف تؤثر على مناطق الغربينيات والساحل والحمام، وذلك فى الثانية عشر منتصف الليل اليوم الثلاثاء وحتى السادسة صباح يوم الأربعاء، على أن يعاد ضخ المياه مرة أخرى عقب الانتهاء من أعمال الإصلاح.

وناشدت مياه الإسكندرية المواطنين توفير احتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة، وعند الحاجة يرجى الاتصال على رقم 125 من أى خط أرضى أو على 035815700.