غدا.. انقطاع للمياه عن شرق الإسكندرية بسبب إصلاح خط رئيسى

الإسكندرية جاكلين منير

أعلنت شركة مياه الإسكندرية، عن انقطاع المياه غدا الجمعة ، بشرق الإسكندرية، وذلك بسبب كسر مفاجئ فى خط رئيسى قطر1500 مم ، مما يؤدى الى تقليل ضغوط المياه وانقطاعها فى بعض المناطق.

وأوضحت شركة مياه الإسكندرية فى بيان صادر اليوم، أن أعمال اصلاح الخط سوف تؤثر على مناطق المعمورة وحتى ابوقير شرق الاسكندرية ، وذلك فى الثانية ظهرا، على أن يعاد ضخ المياه مرة أخرى عقب الإنتهاء من أعمال الإصلاح .

وناشدت مياه الإسكندرية، المواطنين، توفير إحتياجاتهم من المياه خلال تلك الفترة ، وعند الحاجة يرجي الاتصال علي رقم 125 من أي خط أرضى أو علي 035815700.