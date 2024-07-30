اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:47 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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مصرع 5 عمال بعد انهيار منجم للفحم شمال فيتنام

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 08:33 ص
مصرع 5 عمال بعد انهيار منجم للفحم شمال فيتنام انهيار منجم - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات المحلية في فيتنام اليوم الثلاثاء مصرع خمسة عمال بعد انهيار منجم للفحم شمال البلاد.

وذكرت قناة "تشانيل نيوز آشيا" في نشرتها الناطقة بالإنجليزية أن الحادث وقع في منجم بمقاطعة "كوانج نينه" أكبر منطقة لتعدين الفحم في البلاد، مشيرة إلى أنه تم فتح تحقيق للوقوف على أسباب وملابسات وقوع الحادث.

وأشارت القناة إلى أن جميع الضحايا من الذكور وتتراوح أعمارهم بين 23 و47 عاما، مضيفة أنهم كانوا يعملون في وحدة تابعة لشركة منجم الفحم المملوكة للدولة "فيناكومين".

يشار إلى أن فيتنام لا تزال تعتمد بشكل كبير على الوقود الأحفوري لتوليد الطاقة .. وقد شكلت محطات الطاقة التي تعمل بالفحم 60 في المائة من انتاج الكهرباء في البلاد في النصف الأول من هذا العام.







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