مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات العارمة شمال غرب باكستان

أ ش أ

أعلن مسئولون في باكستان اليوم الثلاثاء، مصرع 14 شخصا جراء الفيضانات العارمة الناجمة عن الأمطار الموسمية شمال غرب البلاد.

وقال المتحدث باسم خدمات الطوارئ بلال فايزي إن الأمطار في منطقة "كوهات" بإقليم "خيبر بختونخوا" تسببت في مقتل رجل وثلاث سيدات وستة أطفال ورضيع، بينما لقي ثلاثة أشخاص آخرين مصرعهم في منطقتي "هانجو" و"باجور" بالإقليم ذاته.

بدورها، حذرت السلطات من احتمال حدوث فيضانات عارمة الأسبوع المقبل في أجزاء مختلفة من البلاد بسبب استمرار هطول الأمطار بغزارة على مناطق عدة.

وتشهد باكستان هطولا غزيرا للأمطار منذ أوائل يوليو الجاري؛ مما تسبب في إلحاق أضرار بعشرات المنازل معظمها في إقليمي "البنجاب" و"بلوشستان"