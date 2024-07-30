مصرع أكثر من 25 شخصا جراء غرق قارب بنهر الكونغو

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لقي أكثر من 25 شخصا مصرعهم في حادث غرق قارب بنهر الكونغو بالقرب من مدينة "كيندو" عاصمة مقاطعة "مانيما" بجمهورية الكونغو الديمقراطية.

وذكرت وسائل إعلام محلية، اليوم، أن ملابسات غرق القارب، الذي كان ينقل على متنه حوالي 50 راكبا من كيندو إلى لوكاندو في وقت متأخر من مساء يوم الأحد الماضي، مازالت غير معلومة حتى الآن، وبحسب محصلة أولية، فقد جرى انتشال أكثر من 25 جثة مساء أمس الاثنين لكن محصلة الضحايا مرشحة للارتفاع نظرا لأن عشرات الأشخاص مازالوا في عداد المفقودين، بينما كشفت مصادر محلية أن 15 جثة أخرى جرى انتشالها صباح اليوم الثلاثاء.

وعبر حاكم مقاطعة "مانيما"، موسى كابوانكوبي، عن تعازيه لأسر الضحايا وأعلن تشكيل لجنة تحقيق لتحديد أسباب الحادث ومعرفة المتسبب فيه، وأكد أنه سيتم اتخاذ تدابير عاجلة لمساعدة أسر الضحايا ومنع تكرار هذه الحوادث المأساوية.

ودعا حاكم "مانيما" أسر الضحايا إلى التزام الهدوء وضبط النفس، مؤكدا اتخاذ كافة التدابير اللازمة لإحالة الأمر إلى وزارة الشؤون الإنسانية من أجل مساعدة عائلات الضحايا.