مسعود بزشكيان يؤدى اليمين الدستورية لتولى مهام الرئاسة فى إيران

أ ش أ

أدى الرئيس الإيراني الجديد مسعود بزشكيان، اليوم الثلاثاء، اليمين الدستورية أمام نواب الشعب الإيراني في مجلس الشورى الإسلامي، كتاسع رئيس للجمهورية الإيرانية.



وأكد الرئيس بزشكيان - بحسب وكالة الأنباء الإيرانية (إرنا) - تسخير كافة الطاقات والإمكانيات لأداء المهام الرئاسية الموكلة إليه من قبل الشعب الإيراني.



وحضر مراسم أداء اليمين الدستورية كبار المسؤولين في إيران، ومئات الوفود من العديد من دول العالم، وسط تغطية إعلامية محلية وأجنبية واسعة.



وكان المرشد الإيراني علي خامنئي قد صدّق يوم الأحد الماضي على تعيين مسعود بزشكيان رئيسا لإيران؛ بعد أن فاز في الجولة الثانية من الانتخابات الرئاسية التي جرت في السادس من الشهر الجاري أمام منافسه المحافظ سعيد جليلي، ليصبح الرئيس التاسع في البلاد.