محافظ كفر الشيخ يتفقد مستشفى قلين المركزى ويستمع لعدد من المواطنين.. صور

كفر الشيخ- محمد سليمان

تفقد اللواء دكتور علاء عبدالمعطي، محافظ كفر الشيخ، اليوم السبت، مستشفى قلين المركزي، التابع لأمانة المراكز الطبية المتخصصة، بوزارة الصحة، واستمع لعدد من المواطنين حول الخدمات الطبية المقدمة، موجهًا بإيجاد الحلول العاجلة لطلباتهم وتقديم الخدمة الصحية اللازمة لرعايتهم، وحسن معاملتهم.

جاء ذلك بحضور اللواء عبد الغفار الديب، السكرتير العام المساعد للمحافظة، واللواء خالد كشك، رئيس مركز ومدينة قلين، والدكتور بكر عادل، مدير مستشفى قلين المركزي، وعدد من القيادات التنفيذية.

وتفقد محافظ كفرالشيخ، عددًا من العيادات والأقسام بالمستشفى، من بينها" الإستقبال، والعناية المركزة، والطوارئ، وغيرها من أقسام المستشفى"، وذلك للاطمئنان علي الخدمات الطبية المقدمة للمواطنين، مؤكداً علي توفير الأدوات والمستلزمات الطبية اللازمة لضمان صحة وسلامة المرضى، وتعمل مستشفي قلين المركزي بقدرة 87 سريرا، 9 أسرة عناية مركزة، 4 أسرة عناية متوسطة، 3 أسرة عناية مركزة أطفال، 14 حضانة للأطفال، و34 ماكينة غسيل كلوي، تخدم 123 مريضا تحت غطاء نفقة الدولة والتأمين الصحي، بالإضافة إلى 22 سريرا بقسم الطوارئ، 22 سريرت بالعيادات الخارجية، و5 غرف عمليات كبرى، عن الأشعة ومعامل المستشفى الطبية، الحاصلة على الاعتماد المبدئي لهيئة الاعتماد والرقابة.

واستمع محافظ كفرالشيخ، إلى شرح تفصيلي من مدير المستشفى حول المترددين على المستشفى، والبالغ عددهم 111813 مريضا خلال عام، فضلًا عن أعداد المترددين بالعيادات الخارجية، والاستقبال والطوارئ، والطاقة الاستيعابية للمستشفى، والقوى البشرية بها.

وأوضح محافظ كفرالشيخ، أن المنظومة الصحية بالمحافظة تشهد تطويرا كبيراً نظرًا لاهتمام الرئيس عبدالفتاح السيسي، بالمنظومة الطبية بكل المحافظات وخاصة بمحافظة كفر الشيخ، فقد شهدت المحافظة افتتاح مستشفيات جديدة "مستشفى بيلا المركزى، بلطيم التخصصي، ومستشفى برج البرلس، ومستشفى سيدي غازي، ومبنى الدرجة الممتازة بمستشفى كفرالشيخ العام، وأعمال التطوير التي شهدتها مستشفى فوه المركزى"، وجارى إنشاء مستشفى الحامول المركزى، ومستشفى مطوبس المركزي، ومستشفى الرياض، ومستشفى الطوارئ ومستشفى الأورام بجامعة كفر الشيخ، إضافة لمد المستشفيات بأجهزة حديثة متعددة، وإضافة أقسام جديدة للغسيل الكلوي، وحضانات للأطفال بعدد من المستشفيات، ومستشفى لعلاج الإدمان والصحة النفسية، وجاري تطوير مستشفى الصدر والحميات لتقديم خدمة طبية متقدمة لأهالى محافظة كفر الشيخ.



جانب من جولة محافظ كفر الشيخ



جولة محافظ كفر الشيخ بمستشفى قلين