محافظ دمياط يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث أُطر التعاون بين الجانبين

دمياط معتز الشربيني

استقبل الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه ، اليوم، ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة lLO ، والوفد المرافق له سارة صبرى مديرة البرامج بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة و بيريهان توفيق منسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر ، حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

فيما تلقى محافظ دمياط ونائب المحافظ التهنئة من وفد المنظمة لتوليه مهام منصبهما ، واطلع " المحافظ " خلال اللقاء على المشروع الذى نفذته المنظمة بالشراكة مع شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول فى إطار برنامج"وظائف لائقة لشباب مصر " و كذلك المشروع الذى نفذته المنظمة بتمويل من ميثانكس " معاً لتنمية شباب دمياط" ، حيث بدأت تلك البرامج داخل المحافظة منذ خمس سنوات ويجرى حاليًا تنفيذ مرحلة ثانية بعد توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة وشركة ميثانكس أكتوبر 2023 ، حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم مجالات ريادة الأعمال وتنمية قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية و المؤسسات المختلفة وتطوير قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتدريبهم بالمجالات المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل .

كما تابع محافظ دمياط، أيضًا ما تم تنفيذه من برامج فى إطار عمل المنظمة بالمحافظة " ابدأ وحسن مشروعك " و " صاحبات المشروعات يمضين قدماً" الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الاخيرة لتنمية مهارات السيدات ومساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن " ، علاوة على مسابقة " رواد دمياط " التى تم تنفيذها على مدار عامى 2022 و 2023 ومن المقرر اطلاقها للعام الثالث على التوالى ، هذا إلى جانب التعاون بين المحافظة و المنظمة وشركة ميثانكس وجامعة حورس لدعم مجالات ريادة الأعمال وذلك من خلال إنشاء مركز داخل الجامعة.

وناقش الدكتور أيمن الشهابى و أوشلان، أُطر التعاون المشترك لتعزيز الاهداف التى تقدمها تلك البرامج داخل المحافظة لخدمة اهالى دمياط وبما يحقق التنمية المجتمعية و تطوير المهارات والقدرات للحد من البطالة وتشغيل الشباب ، وثمن " المحافظ " تلك الجهود وهذه الشراكة المتميزة ، حيث أكد تطلعه على استمرار هذا التعاون لدعم أبناء محافظة دمياط وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة، وأيضًا مساعدتهم على بدء مشروعاتهم وتنمية القائم منها ودعم الصناعات المختلفة .



