اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:30 م
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

محافظ دمياط يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث أُطر التعاون بين الجانبين

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 04:21 م
محافظ دمياط يستقبل مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة لبحث أُطر التعاون بين الجانبين جانب من الاستقبال
دمياط معتز الشربيني

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

استقبل  الدكتور أيمن الشهابى محافظ دمياط، بمكتبه ، اليوم،  ايريك اوشلان مدير مكتب منظمة العمل الدولية بالقاهرة lLO ، والوفد المرافق له سارة صبرى مديرة البرامج بمنظمة العمل الدولية بالقاهرة و بيريهان توفيق منسق مشروع وظائف لائقة لشباب مصر ، حيث جاء اللقاء بحضور المهندسة شيماء الصديق نائب محافظ دمياط

فيما تلقى محافظ دمياط ونائب المحافظ  التهنئة من وفد المنظمة لتوليه مهام منصبهما ، واطلع " المحافظ " خلال اللقاء على المشروع الذى نفذته المنظمة بالشراكة مع شركة ميثانكس لإنتاج الميثانول فى إطار برنامج"وظائف لائقة لشباب مصر  " و كذلك المشروع الذى نفذته المنظمة بتمويل من ميثانكس " معاً لتنمية شباب دمياط" ، حيث بدأت تلك البرامج داخل المحافظة منذ خمس سنوات ويجرى حاليًا تنفيذ مرحلة ثانية بعد توقيع اتفاقية تعاون بين المنظمة وشركة ميثانكس أكتوبر 2023 ، حيث تهدف هذه البرامج إلى دعم مجالات ريادة الأعمال وتنمية قدرات العاملين بالجمعيات الأهلية و المؤسسات المختلفة وتطوير قدرات الشباب وتنمية مهاراتهم وتدريبهم بالمجالات المختلفة وتأهيلهم لسوق العمل .

كما تابع محافظ دمياط، أيضًا ما تم تنفيذه من برامج فى إطار عمل المنظمة بالمحافظة " ابدأ وحسن مشروعك " و  " صاحبات المشروعات يمضين قدماً" الذى حقق نجاحًا كبيرًا خلال السنوات الاخيرة لتنمية مهارات السيدات ومساعدتهن على بدء وتطوير مشروعاتهن " ، علاوة على مسابقة " رواد دمياط " التى تم تنفيذها على مدار عامى 2022 و 2023 ومن المقرر اطلاقها للعام الثالث على التوالى ، هذا إلى جانب التعاون بين المحافظة و المنظمة وشركة ميثانكس وجامعة حورس لدعم مجالات ريادة الأعمال وذلك من خلال إنشاء مركز داخل الجامعة.

وناقش الدكتور أيمن الشهابى و أوشلان، أُطر التعاون المشترك لتعزيز الاهداف التى تقدمها تلك البرامج داخل المحافظة لخدمة اهالى دمياط وبما يحقق التنمية المجتمعية و تطوير المهارات والقدرات للحد من البطالة وتشغيل الشباب ، وثمن " المحافظ "  تلك الجهود وهذه الشراكة المتميزة ، حيث أكد تطلعه على استمرار هذا التعاون لدعم أبناء محافظة دمياط وتنمية مهاراتهم بما يتواكب مع المتطلبات الحديثة،  وأيضًا مساعدتهم على بدء مشروعاتهم وتنمية القائم منها ودعم الصناعات المختلفة .


 







دمياط

محافظ دمياط

منظمة العمل الدولية

أخبار دمياط




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة