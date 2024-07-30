محافظ الوادى الجديد يتفقد ورش التكوين المهنى ومصنع الملابس التابع للديوان العام

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

تابع اللواء محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، اليوم الثلاثاء، الورش التابعة لمركز التكوين المهني بالخارجة، يرافقه سيد محمود سكرتير عام المحافظة، ومحمد منير مدير عام التضامن الاجتماعي، ووجه بتشجيع المنتج المحلي ودعم مشروعات الشباب.

وتفقّد المحافظ، وحدة تصنيع الأكواب الورقية، ووحدة تصنيع وتعبئة البُن، مُشيدًا بجودة المنتجات المعروضة وتنوعها وقدرتها على المنافسة، ووجّه بالتعاقد مع المحافظة لشراء الكمية المتوفرة تشجيعًا للمنتج المحلي، واستغلال أحد الأكشاك لعرض المنتجات وتسويقها، واختيار اسم للمنتج يعكس هوية المحافظة.

كما تابع العمل بورشة الألوميتال مُوجهًا بالتنسيق للتعاقد على كافة احتياجات الإنشاءات والبنايات الجديدة من الألوميتال، وتنفيذ نموذج موحد منخفض التكلفة لأكشاك مشروعات الشباب مع تقديم تيسيرات للسداد.

من ناحيةٍ أخرى، تابع المحافظ سير العمل بمصنع الملابس الجاهزة، واطلع على المنتجات المعروضة، مُوجهًا باستقطاب عمالة لتدريبها وتوفير أيادي ماهرة.