محافظ الوادى الجديد: فتح أول فصل تعليم صناعى فى باريس بحد أدنى 250 درجة

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

أعلن اللواء دكتور محمد الزملوط محافظ الوادي الجديد، فتح فصل تعليم صناعي تخصص فني تركيبات كهربائية بنظام الثلاث سنوات للعام الدراسي 2024 /2025، بمقر مدرسة باريس الثانوية الزراعية؛ وذلك لخدمة طلاب مركز باريس، مشيرا إلى أنه تقرر أن يكون الحد الأدنى للقبول بالفصل الجديد 250 درجة، حرصًا على تقديم كافة سبل الدعم لطلاب المحافظة وتحقيق رغبة أولياء الأمور وتوفير خدمة تعليمية متنوعة بكافة المراكز، على أن يبدأ التقديم بالإدارة التعليمية بباريس اعتبارًا من اليوم الثلاثاء.

وفى سياق متصل أكد المهندس سيد عبد العزيز وكيل التعليم بالوادى الجديد ، اليوم الاثنين ،على تنفيذ برنامج تدريبى لمعلمات رياض الاطفال الرغبات فى الإلتحاق بفصلى اللغات بإداراتى باريس وبلاط التعليميتين ، وذلك بالتعاون مع إدارتى المدارس الرسمية للغات ، و التدريب بالمديرية وتوجيه عام رياض الاطفال ومن منطلق تحقيق مبدأ تكافؤ الفرص بين الجميع ودعم المعلمات وتحسين ٱدائهم من خلال استخدام الأساليب المبتكرة فى التعامل مع فئات الأطفال ،و تنفيذ أنشطة وتبادل الخبرات وبث روح المنافسة والابتكار لدى جميع معلمات رياض الأطفال .

وأضاف وكيل التعليم بالمحافظة أنه يتم إجراء اختبار تحديد مستوى للمعلمات المشاركات بالتدريب لإختيار أفضل العناصر مؤكدا على فتح فصل ملحق لرياض الاطفال ولأول مرة بمدرسة باريس للتعليم الأساسي وٱخر بمدرسة بلاط الابتدائية الجديدة لخدمة أبناء المركزين.