محافظ الفيوم يوجه بتوفير مساعدات مالية ومعاشات لعدد من الأسر الأولى بالرعاية

الفيوم رباب الجالي

استمع محافظ الفيوم لمطالب واحتياجات عدد من المواطنين، بشأن توفير مساعدات مالية ومعاشات للأسر الأولى بالرعاية، ووجه المحافظ، وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، بدراسة حالاتهم وإنهاء الإجراءات اللازمة لهم، كما كلف وكيل الوزارة، بالتنسيق مع إحدي الجمعيات الأهلية، لتوفير الأثاث المنزلي اللازم لشقة أحد الشباب نظراً لظروفه المعيشية، والتنسيق مع جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، لبحث إمكانية تمويل مشروع يساعده على تلبية احتياجات أسرته.

جاء ذلك خلال اللقاء الدوري لخدمة المواطنين، للاستماع لشكاواهم ومتطلباتهم، بمختلف القطاعات الخدمية، والعمل على وضع الحلول المناسبة لها، بالتنسيق مع كافة الجهات المعنية.

جاء ذلك بحضور، أحمد شاكر سكرتير عام المحافظة المساعد، وجبريل عبد الوهاب وكيل وزارة التضامن الاجتماعي، والدكتور سامح العشماوي وكيل وزارة الصحة، وريحاب عريق وكيل مديرية التربية والتعليم، وسعد عشري وكيل مديرية العمل، وخالد فراج رئيس الوحدة المحلية لمركز ومدينة الفيوم، والمحاسب أشرف درويش رئيس جهاز تنمية المشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر، وسيد صلاح رئيس وحدة المتابعة الميدانية بالمحافظة، ورحاب أبو غرب مدير إدارة خدمة المواطنين بالمحافظة، وعدد من ممثلي شركات المرافق، والجمعيات الأهلية.