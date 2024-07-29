تقديم 46 ألف طلب تصالح فى مخالفات البناء بمحافظة البحيرة

البحيرة - ناصر جودة

أكدت الدكتورة جاكلين عازر، محافظ البحيرة، أن هناك متابعة مستمرة لملف التصالح على مخالفات البناء، ومتابعة لسير العمل ونسب الإنجاز على مستوى المحافظة، مشيرة إلى أن المحافظة استقبلت منذ بدء العمل بقانون 187 ولائحته التنفيذية خلال الفترة من 5 يوليو الماضى وحتى الآن، عدد 46269 شهادة بيانات، وتم تسليم 6000 شهادة .

كما بلغ عدد طلبات التصالح التى تم إدخالها على المنظومة 1159 طلبا ما بين تقديم أول مرة وطلبات استكمال وطلبات تم البت فيها.

وأشار ياسر أبو همام المشرف العام على المراكز التكنولوجية، إلى أن معدل الانجاز فى استقبال الطلبات وتسليم الشهادات للمواطنين فى تزايد يومى، حيث تحتل محافظة البحيرة المركز الثالث على مستوى الجمهورية فى عدد طلبات شهادات البيانات.

مضيفا أن هناك 321 شباك فى 15 مركزا تكنولوجيا رئيسى بالمدن 78 مركز تكنولوجي قروى لاستقبال طلبات التصالح ،بالاضافة لاستمرار عمل المركز التكنولوجى المتنقل والذى يجوب مراكز و قرى المحافظة وفق برنامج زمنى محدد.