فوز نادى الهجن والفروسية بالوادى الجديد بالمراكز الأولى فى بطولة العلمين

الوادى الجديد-ماهر البهنساوى

حصل نادى الهجن والفروسية بالوادى الجديد، على المركز الأول فى شوط الثنايا والرباع والناب والذى حققه أحمد عبد الحميد مسعود الشرارى والمركز الثانى أحمد عبد الله محمد الشرارى، اليوم الثلاثاء، حيث شارك النادى بـ(43) هجينا فى بطولة العلمين لسباقات الهجن العربية حيث تم التسجيل والتثنين والترقيم وتركيب الشرائح للهجن المشاركه فى البطولة.

وقال بهاء الدين شوقى مدير عام الشباب والرياضة بالوادى الجديد، أن النادى شارك فى (3)اشواط وهى شوط الرئاسة بهجين واحد وذلك اليوم الثلاثاء الفترة الصباحية وشوط الثنايا والرباع والناب مختلط (محافظات) بـ(18) هجين وشوط الحقايق بكار وقعدان مختلط (محافظات) بعدد(24) هجين والفتره المسائيه لتشارك محافظة الوادى الجديد باجمالى 43 هجين وذلك تحت رعاية الدكتور أشرف صبحى، وزير الشباب والرياضة، واللواء الدكتور محمد سالمان الزملوط، محافظ الإقليم.