اليوم السابع
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فصل التيار الكهربائى بمناطق حى غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة اليوم

الأحد، 28 يوليو 2024 07:00 ص
فصل التيار الكهربائى بمناطق حى غرب المنصورة لإجراء أعمال الصيانة اليوم قطع الكهرباء- أرشيفية
الدقهلية - سارة الباز

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أعلنت رئاسة حي غرب المنصورة برئاسة أحمد محمد عبد العظيم، رئيس حي غرب المنصورة، بناء على إخطار شركة شمال الدلتا لتوزيع الكهرباء، أنه سيتم فصل التيار الكهربائي من الساعة 8 صباحا حتى الساعة 12 ظهرا، وتأثر عدد من الأماكن بنطاق حي غرب المنصورة اليوم الأحد الموافق 28 يوليو الجاري في منطقة شارع المدير؛ وذلك لإجراء أعمال الصيانة بالمحولات وفقا لبرنامج الصيانة؛ للحفاظ على جودة التغذية الكهربائية للمشتركين.

 

وتهيب رئاسة حي غرب المنصورة بالمواطنين، والمستشفيات، والمخابز، وكافة المنشآت الخدمية، والجماهيرية بالمناطق، التي تم ذكرها بالبيان باتخاذ اللازم حيال التعامل مع فترة انقطاع الكهرباء







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قطع الكهرباء بالمنصوره




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