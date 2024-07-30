كتبت رحمة رمضان

ننشر سعر الدولار اليوم الثلاثاء 30-7-2024، مقابل الجنيه المصرى بالبنوك العاملة في مصر، حيث سجل سعر الدولار فى البنك المركزى المصرى اليوم 48.26 جنيه للشراء و48.39 جنيه للبيع.

فيما سجل البنك الأهلى المصرى 48.27 جنيه للشراء، 48.37 جنيه للبيع وبنك مصر سعر 48.27 جنيه للشراء، 48.37 جنيه للبيع، وفي بنك القاهرة سجل 48.27 للشراء، 48.37 جنيه للبيع، كما سجل في البنك التجارى الدولى cib سعر 48.27 للشراء، 48.37 جنيه للبيع.

ويقدم "اليوم السابع"، خدمة تشمل نشر أسعار العملات فى كل البنوك المصرية والسوق المصرفى، وتشمل تحديثا فوريًا للأسعار حال تغيرها.

وسجل سعر الدولار فى البنوك كالتالى:

سعر الدولار فى البنك الأهلى المصرى

48.27 جنيه للشراء.

48.37, جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك مصر

48.27 جنيه للشراء.

48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك الإسكندرية

48.27 جنيه للشراء.

48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى البنك التجارى الدولى "cib"

48.27 جنيه للشراء.

48.37 جنيه للبيع.

سعر الدولار فى بنك القاهرة

48.27 جنيه للشراء.

48.37 جنيه للبيع



