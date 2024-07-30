رئيس مجموعة البنك الدولى يثنى على التقدم الاستثنائى الذى حققه المغرب

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أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي، أجاي بانغا، بالتقدم الاستثنائي الذي أحرزه المغرب تحت قيادة العاهل المغربي الملك محمد السادس، مبرزا أن من شأن النموذج المغربي الجديد للتنمية أن يساهم في توطيد هذه الإنجازات.



وفي رسالة بمناسبة الذكرى الـ25 لاعتلاء الملك محمد السادس عرش المغرب، أكد بانغا أن المغرب أطلق، سلسلة من المشروعات الكبرى التي مكنت، على الخصوص، من تقليص معدل الفقر بشكل ملحوظ، وتسريع معدل توصيل الكهرباء لمختلف المناطق، وزيادة معدل أمد الحياة.



كما نوه رئيس المؤسسة المالية الدولية، ومقرها واشنطن، بقيادة العاهل المغربي والتزامه بالارتقاء بمستوى عيش المواطنين، مشيرا إلى أن من شأن النموذج التنموي الجديد الذي أطلقه الإسهام في تحفيز عملية إيجاد الوظائف وتعزيز شمولية المجتمع المغربي.



وأشار إلى القدرة على الصمود والقوة للشعب المغربي في مواجهة جائحة كوفيد-19 وزلزال الحوز، لافتا إلى أن هذه العبر المستخلصة تشكل مصدر إلهام.



من جانب آخر، أشاد رئيس مجموعة البنك الدولي بالشراكة المتينة التي تربط المؤسسة المالية الدولية بالمغرب، مذكرا بأن الجانبين احتفلا بالذكرى الـ65 لإنشاء علاقات تعاونهما، خلال الاجتماعات السنوية للبنك وصندوق النقد الدولي، التي استضافها المغرب في أكتوبر الماضي بمدينة مراكش.



و أعرب رئيس مجموعة البنك الدولي عن التزام البنك بمواكبة المغرب، خلال "المرحلة المقبلة" من المسيرة التنموية التي تم إطلاقها، تماشيا مع الرؤية الاستشرافية للعاهل المغربي.