اليوم السابع
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الأحد، 28 يوليو 2024 08:36 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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موريتانيا والبنك الدولى يبحثان علاقات التعاون بملفات الاقتصاد والتنمية

الأحد، 28 يوليو 2024 08:00 ص
موريتانيا والبنك الدولى يبحثان علاقات التعاون بملفات الاقتصاد والتنمية موريتانيا
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بحث وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح مع المدير العام لمجموعة البنك الدولي المكلف بالسياسات وتطوير الشراكات آكسل فان تروتسنبورغ، علاقات التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون الاقتصادية والتنمية.


وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن الجانبين تناولا الدور الذي تلعبه موريتانيا كرئيسة للاتحاد الإفريقي في تحفيز الدول والمنظمات من أجل تعبئة موارد مالية معتبرة لتمكين المؤسسة الدولية للتنمية من القيام بدورها في تمويل التنمية المستدامة في البلدان النامية وخاصة في إفريقيا.







موريتانيا

البنك الدولى

الاقتصاد الموريتانى




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