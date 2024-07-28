موريتانيا والبنك الدولى يبحثان علاقات التعاون بملفات الاقتصاد والتنمية

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بحث وزير الاقتصاد والتنمية المستدامة الموريتاني عبد السلام ولد محمد صالح مع المدير العام لمجموعة البنك الدولي المكلف بالسياسات وتطوير الشراكات آكسل فان تروتسنبورغ، علاقات التعاون بين الجانبين والسبل الكفيلة بتعزيزها، خاصة ما يتعلق منها بالشؤون الاقتصادية والتنمية.



وذكرت وكالة الأنباء الموريتانية أن الجانبين تناولا الدور الذي تلعبه موريتانيا كرئيسة للاتحاد الإفريقي في تحفيز الدول والمنظمات من أجل تعبئة موارد مالية معتبرة لتمكين المؤسسة الدولية للتنمية من القيام بدورها في تمويل التنمية المستدامة في البلدان النامية وخاصة في إفريقيا.