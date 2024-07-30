رئيس الحكومة: "الخطأ والتقصير طبيعة بشرية وبنحاول نجتهد"

كتب سمير حسنى

قال الدكتور مصطفى مدبولى، رئيس مجلس الوزراء، إن الدولة تعرضت لفترة عصيبة وأزمات غير مسبوقة، معلقا بقوله: "عارف أن المواطن لسان حاله الفترة اللى فاتت كانت فترة عصيبة وأزمات غير مسبوقة، طيب هنخرج امتى من الأزمة دى ونشعر أن الأمور هدأت واستقرت والتضخم تراجع.. ورامين المشاكل اللى عندكم للمشاكل الخارجية".

أضاف مدبولى خلال مؤتمر صحفى ولقاء مفتوح على الهواء مع عدد من الإعلاميين ورؤساء التحرير: "مفيش دولة فى العالم واحنا بشر ومحدش فينا منزه عن الخطأ والتقصير ودى طبيعة بشرية وبنحاول نجتهد حتى لو فيه نوع من الأخطاء والقصور.. طبيعى جدا مع حجم العمل يبقى فيه أخطاء وقصور".

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إن الفاتورة الشهرية لوزارة الكهرباء للحصول على الوقود الخاص لتشغيل محطات الكهرباء من وزارة البترول تتعدى 16 مليار جنيه، متسائلا: "طيب وزارة الكهرباء بتدفع كام؟.. بتدفع 4 مليار جنيه والباقى تتحمله الدولة".

أضاف مدبولى: "بنحاول تقليل الفجوة بين الرقمين والتحرك على مدى زمنى 4 سنوات على الأقل، ولكن ستظل شرائح متوسطى ومحدودى الدخل مدعومة.

أكد رئيس الحكومة أن هناك مشكلة كبيرة فى فاقد الشبكة الكهربائية نتيجة لطبيعة الشبكة والنقل والتوزيع، لكن لدينا فاقد تجارى نتيجة السرقات وهو ليس بالقليل".

قال الدكتور مصطفى مدبولى رئيس مجلس الوزراء، إنه تم استعراض ملف التأشيرات داخل المطارات المصرية باستفاضة لتقديم أفضل خدمة للمترددين على المطارات.

أضاف مدبولى: "أثير على مدار الأيام الماضية حالة المطارات المصرية ومشاكلها، وكان هناك مناقشة مستفيضة، إزاى نتحرك لتحسين الإجراءات داخل المطارات وتم مجابته بالنقض".

كشف الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، أن عام 2024 – 2025 ، سيكون عام التعافى للاقتصاد المصرى والعودة إلى التعافى الحقيقى قبل الأزمات الكبيرة".