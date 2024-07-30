دراسة: التخلص من 10 جرامات من السكر يومياً يجعلك أصغر سنا ويحمى خلاياك

كتبت أمل علام

قالت صحيفة "ديلى ميل" البريطانية، إنه يمكن أن يؤدي الاستغناء عن كمية من السكر بمقدار قطعة واحدة من الدونتس يوميًا إلى جعلك أصغر سنًا بيولوجيًا، وفقًا لدراسة جديدة، حيث تشير دراسة إلى أن التخلص من 10 جرامات فقط من السكر يومياً قد يؤدي إلى خفض عمرك البيولوجى "بشكل كبير."

قام باحثون في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو، بتجنيد ما يقرب من 350 امرأة لقياس مدى تأثير الأنظمة الغذائية الغنية بالفيتامينات والمعادن، وكذلك تلك المليئة بالسكر، يستخدم هذا الاختبار عينات من اللعاب لتقدير العمر البيولوجي للشخص - عمر خلاياك - بناءً على التغييرات التي تطرأ على الحمض النووي الخاص بك.



توصل الفريق إلى أن النساء اللاتي التزمن بالنظام الغذائي المتوسطي كان متوسط أعمارهن البيولوجية "أقل بكثير" في المتوسط من أولئك اللاتي اتبعن نظامًا غذائيًا يحتوي على نسبة عالية من السكر.

وقدر الباحثون أن التخلص من 10 جرامات فقط من السكر المضاف يومياً - على سبيل المثال، قطعة واحدة من الدونتس - قد يؤدي إلى إعادة الساعة البيولوجية إلى الوراء شهرين.

تشير دراسة جديدة إلى أن الاستغناء عن حوالي 10 جرامات من السكر المضاف يوميًا - وهو ما يعادل قطعة واحدة من الدونتس أو 3 قطع من البسكويت - قد يقلل من العمر البيولوجي بشهرين، وتعد الدراسة جزءًا من مجموعة متنامية من الأبحاث التي تشير إلى أن إضافة السكر يمكن أن يؤدي إلى شيخوخة الخلايا.

قالت الدكتورة إليسا إيبيل، المؤلفة المشاركة في الدراسة وأستاذة في قسم الطب النفسي والعلوم السلوكية في جامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: إنه "كنا نعلم أن المستويات العالية من السكريات المضافة مرتبطة بتدهور الصحة الأيضية والمرض المبكر، ربما أكثر من أي عامل غذائي آخر".



قام الباحثون بجمع سجلات الطعام الخاصة بـ 342 امرأة تتراوح أعمارهن بين 36 و 43 عامًا، ومتوسط أعمارهن 39 عامًا، وكانت معظم النساء يعانين من السمنة أيضًا، بمتوسط مؤشر كتلة الجسم 32.5، تضمنت العناصر الغذائية التي تم قياسها فيتامينات أ، ج، هـ، وب12، بالإضافة إلى حمض الفوليك، والزنك، والسيلينيوم، والماغنيسيوم، والألياف، والسكر المضاف.



وفي المتوسط، أبلغ المشاركون عن تناول 61.5% من السكر المضاف يوميا، وهو أكثر من ضعف الكمية الموصى بها من قبل جمعية القلب الأمريكية، ووجد الفريق أن النساء اللاتي يلتزمن بشكل أكبر بالنظام الغذائي المتوسطي، الذي يعطي الأولوية للأطعمة الغنية بالألياف والفيتامينات ومضادات الأكسدة، كان لديهن أقل عمر بيولوجي.

وفي الوقت نفسه، يؤدي كل جرام من السكر المضاف إلى زيادة العمر البيولوجي، ومع ذلك، فإن التخلص من 10 جرامات يوميًا - أي ما يعادل قطعة واحدة من الدونتس أو ثلاث بسكويتات- يمكن أن يعكس الشيخوخة بمقدار 2.4 شهور.

أضافت الدكتورة دوروثي تشيو، المؤلفة الرئيسية للدراسة وباحثة ما بعد الدكتوراه في مركز أوشر للصحة المتكاملة التابع لجامعة كاليفورنيا في سان فرانسيسكو: "إن الأنظمة الغذائية التي فحصناها تتوافق مع التوصيات الحالية للوقاية من الأمراض وتعزيز الصحة، كما أنها تسلط الضوء على فاعلية العناصر الغذائية المضادة للأكسدة والالتهابات على وجه الخصوص".



وقالت الصحيفة، إنه يختلف العمر البيولوجي عن العمر الزمني لأنه ينظر إلى عمر خلاياك، وليس عدد أعياد ميلادك، فكلما تقدمت الخلايا في العمر، زاد تعرضها للتآكل والتلف، مما يعرض الأشخاص لخطر الإصابة بأمراض مزمنة مثل السرطان.