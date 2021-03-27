ماذا يحدث للجسم عند استهلاك السكر المضاف؟.. الكبد أبرز الأعضاء المتضررة

ندى سليم

توصل باحثون في جامعة جراتس الطبية بالنمسا، عن الضرر الذى يحدثه استهلاك السكر على الكبد ووظائفه، والذى يؤدى إلى الإصابة بالعديد من الأمراض أيضا، حتى إذا كانت الكميات المستهلكة معتدلة، طبقا لما ورد في موقع medicine.



كيف يؤثر السكر المضاف على الكبد

وأكدت الدراسة، أن استهلاك كميات معتدلة من أنواع معينة من السكر إلى مضاعفة إنتاج الدهون في الكبد، مما يؤدى إلى الإصابة بمرض الكبد الدهني ومرض السكري من النوع الثانى، حيث تبين أن السكروز عزز تخليق الدهون أكثر بقليل من نفس الكمية من الفركتوز، مما يكشف مخاطر السكر على الصحة بشكل عام.

وقالت الدراسة، إن بعض السكريات هي مكونات طبيعية للفاكهة والخضروات، ومع ذلك ، فإن العديد من الأطعمة المصنعة التي نتناولها تحتوي على السكريات المضافة، إلى الأطعمة والمشروبات لتحسين مذاقها أو تحسين مظهر وملمس الطعام، قد تؤدى للعديد من المشكلات الصحية، حيث تم ربط تناول كميات كبيرة من السكر بأنها مسببات لأمراض عديدة مثل أمراض القلب والأوعية الدموية والسرطان والسمنة.

وقد نصحت منظمة الصحة العالمية (WHO) بتناول ما لايزيد عن 5٪ من السكر المضاف يوميا، بالنسبة لنظام غذائي يحتوي على 2000 سعر حراري في اليوم ، بعد أن أفاد تقرير رسمي بالولايات المتحدة أن الشخص في الولايات المتحدة يستهلك أكثر من 126 جرامًا من السكر يوميًا، في حين أن متوسط ​​استهلاك الفرد في المملكة المتحدة 93.2 جرام،

وتبين من الدراسة مدى تأثير المشروبات المحلاة بالسكر التي تحتوي إما على الفركتوز أو السكروز على إنتاج دهون أعلى بمرتين مقارنة بغيرهم من الذين لم يتناولوا مشروبات محلاة بالسكر، كما تبين أن ذلك أدى الى تراكم الدهون في الكبد ومن ثم إلى مشاكل صحية خطيرة ، مثل مرض السكري من النوع الثانى ومرض الكبد الدهني غير الناجم عن شرب الكحول.