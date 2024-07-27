نائب رئيس مركز بحوث الصحراء يتفقد محطة مريوط لمتابعة سير العمل

كتبت أسماء نصار

تفقد الدكتور محمد عزت نائب رئيس مركز بحوث الصحراء للمشروعات والمشرف على المحطات البحثية سير العمل بمحطة بحوث مريوط ومتابعة تنفيذ الأنشطة المختلفة بوحدات المحطة في إطار تعلميات علاء فاروق وزير الزراعة واستصلاح الأراضي بالاهتمام بالبحوث التطبيقية وتكثيف التواجد علي أرض الواقع.

كماتفقد حظائر الانتاج الحيوانى لقطعان الجمال والأغنام والماعز وعنابر الإنتاج الداجنى ووجه بضرورة الاعتناء بسلامة الحظائر وتطوير البينة الاساسية بها بما يضمن سلامة وصحة الحيوانات المزرعية .

كما تم ديارة المزرعة البحثية وتابع فيها التجارب التطبيقية بالمزرعة البحثية لشعبتى الأراضي والبيئة وقام نائب رئيس المحطة بشرح الأهداف الأساسية لإجراء التجارب البحثية بالمحطة لنشر زراعة المحاصيل غير التقليدية بالأراضى الصحراوية.

كما تفقد قطاع المخازن بالمحطة ووجه بضرورة الاستفادة القصوى من أصول المحطة المعطلة وتدقيق الاحتياجات المستقبلية وفقاً للاحتياج الفعلى للمزرعة من شبكات الرى والأسمدة.

واثناء الزيارة شدد على ضرورة إجراء أعمال الصيانة اللازمة لكافة المرافق وخاصة مركز الصحراء لإنتاج اللقاحات والمخصبات الحيوية.

كما تفقد خلال الزيارة مجموعة الاستراحات ووجه بتحديد تعريفة ثابتة لاستضافة ضيوف المحطة خلال الفترة المقبلة مع الاستمرار فى تقديم الدعم للمحافظة على مستوى الخدمات بما يليق بزوار المحطة لاسيما من الوفود الأجنبية.

و تفقد أيضا الانشطة البحثية بمعامل زراعة الانسجة بالمحطة ومتابعة برنامج تقاوى البطاطس ومراحل الاعداد لتسجيل الأصناف الجديدة المحلية منها.

ووجه بسرعة إجراء أعمال الصيانة وتنظيم عمليات التشغيل تحقيقا لأفضل إستخدام وذلك خلال زيارته لقطاع الحركة والمعدات.

وفي سياق متصل التقى نائب رئيس المركز بجميع العاملين بالمحطة من الباحثين والاداريين والعمال وحث الجميع على بذل المزيد من الجهد والعمل نحو الارتقاء بمستوى الانشطة والخدمات التى تقدم من المحطة مع التركيز على عقد سلاسل المدارس الحقلية لتحقيق التوعية الزراعية بالمناطق الصحراوية لصغار المزارعين والمربيين بالمراقبات الزراعية فى محيط المحطة والنزول الى ارض الواقع ونقل خبرات باحثى مركز بحوث الصحراء اليهم بما يخدم التنمية الزراعية بالمناطق الصحراوية .

وقدم الشكر لرئيس المحطة وجميع العاملين بها على الجهد المبذول ومعدلات الأداء بالمحطة لتقديم نماذج بحثية إرشادية تخدم المجتمع المحلى.