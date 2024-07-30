تسمم 130 شخصا فى اليابان بعد تناول ثعبان البحر

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أعلنت الحكومة اليابانية اليوم الثلاثاء أن 130 شخصا أصيبوا بالتسمم الغذائي بعد تناول أطباق ثعبان البحر المشوي من متجر كبير في يوكوهاما بالقرب من العاصمة طوكيو.

ونقلت وكالة أنباء كيودو اليابانية عن المركز الصحي لمدينة يوكوهاما قوله" إن المصابين أبلغوا عن أعراض مثل القيء والإسهال، لكن معظم الحالات لم تكن خطيرة، مضيفًا أن الوفاة الوحيدة بين المرضى كانت امرأة في التسعينيات من عمرها ولم يُعرف سبب وفاتها على وجه التحديد".

وبحسب مركز الصحة العامة، باع متجر يوكوهاما أكثر من 1500 طبق من ثعبان البحر المشوي خلال الأسبوع الماضي، مضيفا أنه اكتشف بكتيريا المكورات العنقودية الذهبية، التي يمكن أن تسبب القيء والإسهال، في عينات تحليل بعض الأشخاص الذين تناولوا الوجبات.

ويتناول العديد من الناس في اليابان ثعبان البحر المشوي، أو أوناجي، في الأيام المعروفة باسم "دويو نو أوشي نو هي" في منتصف الصيف، تخليدا لاعتقاد قديم بأن هذا الطعام يساعد في التغلب على الحرارة حيث صادف يوم الأربعاء الماضي من هذا العام أحد هذه الأيام.