ترامب يصف حفل افتتاح أولمبياد باريس بالـ"مهين".. ويؤكد: ما فعلوه عار

كتبت : نهال أبو السعود

أدان الرئيس الأمريكي السابق دونالد ترامب حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية في باريس 2024 وسط غضب بسبب مشهد يقول النقاد إنه يسخر من لوحة ليوناردو دافنشي الشهيرة "العشاء الأخير".

قال ترامب في مقابلة مع شبكة فوكس نيوز: "اعتقد أن حفل الافتتاح كان مهينا"، وأضاف: "لن نقيم العشاء الأخير بالطريقة التي صوروها خلال الافتتاح .. أنا منفتح الذهن جدا.. لكنني اعتقدت أن ما فعلوه كان عارًا ".

كما أدان رئيس مجلس النواب مايك جونسون، الجمهوري عن ولاية لويزيانا، المشهد في منشور على "إكس"، وكتب: "كان استهزاء حفل افتتاح الأولمبياد بالعشاء الأخير صادمًا ومهينًا للمسيحيين في جميع أنحاء العالم الذين شاهدوا الحفل، الحرب على إيماننا وقيمنا التقليدية لا تعرف حدودًا اليوم. لكننا نعلم أن الحقيقة والفضيلة ستسود دائمًا".

وأقيم حفل افتتاح الأولمبياد الجمعة الماضي، وشهد مجموعة من الفقرات التي أثارت الجدل، مثل تجسيد لوحة العشاء الأخير لليوناردو دافينشي من قبل مجموعة من الفنانين المتحولين جنسيا، وكذلك المغني فيليبي كاترين الذي ظهر عاريا.

واعتذر منظمو حفل افتتاح دورة الألعاب الأولمبية باريس 2024 عن العرض الساخر للوحة "العشاء الأخير" في حفل الافتتاح، وبعد ثلاثة أيام من الانتقادات، ظهر رد فعل رسمي من منظمة حفل دورة الألعاب الأولمبية في باريس، تأسف فيه لكل الجدل الذي أثير.

ونقلت صحيفة "A BOLA" البرتغالية اعتذار آن ديكامب، المتحدثة باسم دورة باريس 2024 والتي قالت: "من الواضح أنه لم تكن هناك أي نية على الإطلاق لعدم احترام أي جماعة دينية، على العكس من ذلك، أعتقد أننا مع توماس جولي مخرج الحفل، حاولنا حقًا الاحتفال بتسامح المجتمع".

كما أوضح توماس جولي، في تصريحات لوكالة أسوشيتد برس: "رغبتي ليست أن أكون تخريبيا، ولا أن أسخر أو أصدم أحد، قبل كل شيء، أردت أن أبعث برسالة حب، رسالة اندماج وليس تقسيم".