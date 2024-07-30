بوتين يبحث مع نظيره البيلاروسى قضايا التعاون الثنائى بشكل موسع

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بحث الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، الإثنين، مع نظيره البيلاروسي ألكسندر لوكاشينكو، عددا من قضايا التعاون الثنائي والتي تشمل ملفات التجارة والاقتصاد والأمن.



وأعلن المتحدث بإسم الرئاسة الروسية "الكرملين" ديمتري بيسكوف - في تصريحات نقلتها وكالة أنباء "تاس" الروسية - "إن زعيمي البلدين ناقشا جميع القضايا المتعلقة بعلاقات التعاون بين البلدين في مجالات التجارة والاقتصاد والأمن"، مُضيفًا أن الجانبين تطرقا أيضًا بمُجمل العلاقات الثنائية على نطاق واسع.



وأشار إلى أن العلاقات بين روسيا وبيلاروسيا متنوعة، ويجري العمل على القضايا ذات الاهتمام المشترك من جانب حكومتي البلدين على نحو مستمر.



يُذكر أن لوكاشينو يقوم بزيارة عمل إلى روسيا من 25 إلى 27 يوليو الجاري؛ حيث اجتمع مع نظيره الروسي في وقت تشهد فيه علاقات البلدين تقدمًا ملموسًا على مختلف الأصعدة، بما فيها الدفاع والاقتصاد.