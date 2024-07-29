بوتين يوقع مرسوما لدعم التوصل لاتفاقية سوق الطاقة المشتركة مع بيلاروسيا

أ ش أ

وقع الرئيس الروسي، فلاديمير بوتين، اليوم الاثنين على مرسوم يدعم اتفاقية تشكيل سوق الطاقة المشتركة مع وبيلاروسيا.



وذكرت وكالة أنباء "تاس" الروسية أن المرسوم أوضح قبول اقتراح حكومة الاتحاد الروسي بشأن توقيع الاتفاقية، معتبراً أن توقيع الاتفاقية المنصوص عليها في هذا المرسوم على المستوى الأعلى "معقولاً".



وأوضحت الوكالة الروسية أنه تم تكليف وزارة الطاقة بعقد المفاوضات ذات الصلة، كما تم تفويض الوزارة بإجراء تعديلات غير أساسية وافقت عليها وزارة الخارجية الروسية.



وتجدر الإشارة إلى أن سوق الطاقة المشتركة قضية استراتيجية في العلاقات بين موسكو ومينسك، وقد تمت مناقشة إنشائها خلال زيارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى بيلاروسيا في شهر مايو الماضي، وكان من المقرر إطلاق سوق الطاقة المشتركة في بداية عام 2024، ومع ذلك، قال بوتين "إنه لا تزال هناك بعض الخلافات بين موسكو ومينسك".



وذكرت وزارة الطاقة الروسية في وقت سابق أن المشروع جاهز للمرحلة الأولى من العمل على شراء وبيع الكهرباء بالوكالة، أما المرحلة الثانية فتتضمن تكاملاً أعمق في قطاع الكهرباء، مع عمليات واحدة للتحكم في العمليات المخطط تنظيمها وتسوية أسعار الغاز،ومن المخطط في المستقبل مزامنة المشروع مع عمل سوق الكهرباء المشترك في الاتحاد الاقتصادي الأوراسي.



وكان الجانب البيلاروسي قد أعطى الضوء الأخضر لمشروع الاتفاقية في نهاية نوفمبر الماضي.