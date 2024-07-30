اليوم السابع
Ads
الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:24 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
الرئيسية أخبار المحافظات

انخفاض طفيف على فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المنوفية

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 10:00 ص
انخفاض طفيف على فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المنوفية طقس المنوفية
المنوفية - محمد فتحى

مشاركة

اضف تعليقاً واقرأ تعليقات القراء

تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء إنخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.







محافظة المنوفية

محافظ المنوفية

طقس المنوفية

حاله الطقس

المنوفية

اخبار المنوفية




مشاركة



الرجوع الى أعلى الصفحة