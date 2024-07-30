انخفاض طفيف على فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المنوفية

المنوفية - محمد فتحى

تشهد محافظة المنوفية ، منذ الساعات الأولى لصباح اليوم الثلاثاء إنخفاض طفيف فى درجات الحرارة على معظم أنحاء المحافظة، كما تشهد الحركة المرورية سيولة على الطرق الرئيسية بمحافظة المنوفية.

وتتوقع هيئة الارصاد الجوية، أن يشهد اليوم الثلاثاء، طقسا شديد الحرارة رطب نهارا على أغلب الأنحاء، حار رطب على السواحل الشمالية، مائل للحرارة رطب ليلا على أغلب الأنحاء.

ومتوقع اليوم أن يشهد استمرار ارتفاع نسب الرطوبة ما يزيد من الإحساس بـ حرارة الطقس عن المتوقع بقيم تتراوح من 2: 3 درجات، ومتوقع غدا أيضا شبورة مائية خفيفة صباحا على بعض الطرق الزراعية والسريعة والقريبة من المسطحات المائية المؤدية من وإلى القاهرة الكبرى والوجه البحرى والسواحل الشمالية ومدن القناة.