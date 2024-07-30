اليونيفيل: مستمرون فى التواصل مع كافة الأطراف لتجنب توسع الصراع بين إسرائيل ولبنان

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أكد الناطق باسم قوات الأمم المتحدة لحفظ السلام في لبنان "يونيفيل" أندريا تيننتي، استمرار التواصل مع جميع الأطراف لنزع فتيل التوتر وتجنب توسع الصراع بين إسرائيل ولبنان.

وقال تيننتي في تصريح خاص لقناة (العربية الحدث) الإخبارية اليوم الثلاثاء، إن ما يحدث بين لبنان وإسرائيل مثيرا للقلق، موضحا أنه لاتزال هناك إمكانية للتفاوض ولا طرف يريد الحرب.

وشدد على ضرورة أن يكون الحل دبلوماسيا حيث تواصل قوات اليونيفيل أنشطتها اليومية في لبنان للحيلولة دون وقوع صراع كبير، مؤكدا أن قرار مجلس الأمن الدولي رقم 1701 يواجه تحديا كبيرا بسبب انتهاكات إسرائيل وحزب الله لهذا القرار.

وكانت الخارجية الأمريكية قد أكدت في وقت سابق أن الصراع بين إسرائيل وحزب الله اللبناني طال أمده ولابد من التوصل إلى حل سريع، مشيرة إلى أن الحل الدبلوماسي قابل للتحقيق وتواصل واشنطن الانخراط في محادثات دبلوماسية لتهدئة التوتر