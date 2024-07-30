العراق والبنك الدولى يبحثان تمويل مشاريع النقل والتنمية الاجتماعية

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بحثت وزيرة المالية العراقية طيف سامي محمد، اليوم الاثنين، مع وفد البنك الدولي برئاسة المدير الإقليمي لإدارة الشرق الأوسط جان كريستوف كاريه، تمويل مشاريع النقل والتنمية الاجتماعية.



وأوضحت الوزارة - في بيان أوردته وكالة الأنباء العراقية (واع) - أنه جرى أيضا التركيز على دعم تمويل برامج الصندوق الاجتماعي للتنمية، لتحسين جودة الخدمات للمواطنين وتعزيز النمو الاقتصادي، وتوفير فرص عمل جديدة، إلى جانب تطوير شبكة الطرق والمواصلات، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة والحد من الفقر والبطالة.



وأعرب الجانبان - خلال الاجتماع - عن تفاؤلهما بإمكانية التوصل إلى اتفاقيات تعاون مثمرة، من شأنها أن تسهم في تحقيق التنمية المستدامة في العراق.