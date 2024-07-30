الثانية مكرر علمى بالثانوية الأزهرية: الدكتور مجدى يعقوب مثلى الأعلى.. فيديو

الدقهلية شريف الديب

التقى تليفزيون "اليوم السابع" الطالبة مريم عبد المنعم محمد، ابنة محافظة الدقهلية، والحاصلة على المركز الثاني مكرر على الثانوية الأزهرية شعبة علمي، بنسبة 99.54%، عن فرحتها بتلقيها اتصالًا من شيخ الأزهر، وتهنئتها بوجودها في قائمة الأوائل على مستوى الجمهورية.

وأوضحت مريم عبد المنعم، أنها كانت تعتمد على مذاكرة دروسها أولًا بأول، وتنظيم وقتها، وتبدأ مذاكرتها بالصلاة وقراءة القرآن، لافتة إلى أن مثلها الأعلى هو الدكتور مجدي يعقوب، وتتمنى الالتحاق بكلية الطب وتحقيق حلمها، مؤكدة أن والديها كانا داعمًا أساسيًا في تفوقها.

واضافت مريم بأنها كانت تذاكر حوالي 10 ساعات يوميا.

وأشارت إلى والديها كانا أكثر الداعمين لها، قاما بتوفير كل عوامل الهدوء والتركيز لتحقق التفوق في دراستها، مؤكدة أنها كانت تجتهد في المذاكرة وتركت النتيجة لتوفيق الله، ونالت ما تمنت في النهاية.

فيما أكد والد الطالية مريم الحاصلة على المركز الثاني لعلى الثانوية الأزهرية، أن ابنته كانت متفوقة منذ صغرها، وبدأت العام الدراسي بجد واجتهاد، وحرصت على مذاكرة دروسها من أول يوم في الدراسة.

وأضاف أنه كان يساعد ويشجع ابنته على المذاكرة، عن طريق توفير كافة احتياجاتها ومتطلباتها، وتوفير الهدوء اللازم لها.