الأولى على الثانوية الأزهرية أدبى.. خاتمة لكتاب الله وطموحها "لغات وترجمة"

الدقهلية -محمد الحبشي

التقي موقع وتليفزيون "اليوم السابع"، الأولي علي الثانوية الازهرية شعبة الأدبي، وهي طالبة من قرية بساط التابعة لمركز طلخا بمحافظة الدقهلية.

وقالت الطالبة هبة محسن خورشيد بنت قرية بساط مركز طلخا، بمحافظة الدقهلية، والحاصلة علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية، في الثانوية الأزهرية شعبة ادبي، بمجموع 98.25%، انها سعيدة للغاية بتلقي مكالمة من فضيلة شيخ الأزهر الشيخ أحمد الطيب، يخبرها بحصولها علي المركز الأول.

وقالت الطالبة هبة، أنها لم تتوقع حصولها علي المركز الأول علي مستوي الجمهورية في الشعبة الأدبية للثانوية الأزهرية، والحمدلله حمدا طيبا ان راضاني الله عزوجل وكلل مجهودي وتعبي بذلك التفوق.

واستكملت الطالبة حديثها أن مثلها الأعلي هي دكتورة جامعية بكلية الدراسات الإسلامية بجامعة الأزهر، وكانت دائما تحفزها وتشد من أزرها لتكون من المتفوقين، وبالفعل سعت الطالبه الي ذلك واجتهدت حتي اكرمها الله باعلان تفوقها اليوم، واسعي للالتحاق بكلية اللغات والترجمة.

فيما قال والد الطالبة أن مكالمة شيخ الأزهر التي تلقاها منذ قليل رفقه نجلته هي تكريم بمفردها، وأنها بشرة عظيمة وتكريم من المولي لمجهود ابنته.

وأضاف والدها الحمدلله نجلتي خاتمة لكتاب الله الكريم منذ صغرها، ولم تكن تقصر ابدا في المساهمة في مساندة والدتها في اعمال المنزل، في اوقات الدراسة، وسعادتنا اليوم لاتوصف مرددا جملة " انا الي نجحت".



الاولي-علي-الثانوية-الازهرية-رفقة-اسرتها



الاولي-علي-الثانوية-الازهرية-شعبة-الادبي_1



الاولي-علي-الثانوية-الازهرية-مكالمة-الشيخ-الطيب-افضل-تكريم



الطالبة-في-غرفة-المذاكرة



تهنئة-الاقارب-للطالبة



زغاريد-الاسرة



والد-الاولي-علي-الثانوية-الازهرية-يقبل-راسها