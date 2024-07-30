التنمية المحلية: استرداد 2213 فدانا بعد إزالة تعديات على أراضى زراعية

كتب على عبد الرحمن – إيناس سلامة

استعرضت الدكتورة منال عوض وزيرة التنمية المحلية، اليوم الثلاثاء تقريراً من غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة عن الجهود التى حققتها المحافظات خلال المرحلة الأولى من تنفيذ الموجة الـ23 لإزالة التعديات على أملاك الدولة والأرض الزراعية والبناء المخالف بالمحافظات، والتى انطلقت فى الفترة من 6 يوليو واستمرت حتى 26 يوليو الجارى 2024، وذلك ضمن الحملات المكثفة التى تنفذها المحافظات وقوات إنفاذ القانون للحفاظ على حقوق الدولة واسترداد حق الشعب، من خلال إزالة كافة صور التعديات والمتابعة المستمرة لعمليات الإزالة والتصدى لظاهرة استنزاف الأراضى الزراعية والتعدى عليها بجميع أنحاء المحافظات.

وأعلنت الدكتور منال عوض، في بيان اليوم، عن إجمالى عدد الحالات التى تمت إزالتها من تعديات "خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 23" والتى بلغت حوالى 3403 حالة فى جميع المحافظات، تضمنت 2319 حالة مبانى مخالفة على أملاك الدولة على مساحة 592 ألف متر مربع، كما تم إزالة 1084 حالة تعد على أراضى زراعية أملاك دولة على مساحة 2213 فدان، مشيرًة إلى أن الموجة الحالية بدأت فى تنفيذ الإزالات للتعديات ذات المساحات الكبيرة، وحالات التعدى التى تم رفضها من قبل لجان البت والتقنين تنفيذًا لقرارات اللجنة العليا لاسترداد أراضى الدولة ومستحقاتها.

وأكدت وزيرة التنمية المحلية، أن الوزارة تابعت على مدار مدة المرحلة الأولى من الموجة الـ23 تنفيذ الجدول الزمنى المستهدف والذى أعدته كل محافظة لإزالة التعديات بالتنسيق مع جهات الولاية والأجهزة المعنية مع المتابعة المستمرة للأجهزة التنفيذية لمنع التعدى على الأراضى المستردة مرة أخرى خاصة خلال الإجازات والعطلات الرسمية للدولة، مشيرًة إلى أن هناك تنسيقًا مع لجنة استرداد أراضى الدولة وباقى الوزارات المعنية لإزالة أى تعديات يتم رصدها والتصدى بكل حزم لكافة أشكال التعديات على أرض المحافظات واتخاذ الإجراءات القانونية تجاه المخالفين وعدم السماح بأية مخالفات جديدة.





وأشادت الدكتورة منال عوض ، بالجهود التى قام بها المحافظين والقيادات التنفيذية وكافة الأجهزة المعنية بالمحافظات خلال المرحلة الأولى من الموجة الـ 23 لإزالة التعديات، لافتًة إلى أن أكثر المحافظات التى قامت بإزالة حالات تعديات هى محافظ البحيرة حيث نجحت فى إزالة 589 حالة تعد، تليها محافظة أسيوط حيث تم إزالة 353 حالة تعد، ثم محافظة الشرقية التى نجحت فى إزالة 310 حالة تعد، وفى المنيا نجحت جهود المحافظة فى إزالة 301 حالة تعد، وفى محافظة المنوفية نجحت جهود الأجهزة التنفيذية فى إزالة 298 حالة تعدي.

وشددت وزيرة التنمية المحلية على الأجهزة التنفيذية بالمحافظات بعدم التهاون مع أى تعديات جديدة على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة والمرور على الأراضى المستردة لمنع التعدى عليها مرة أخرى بالتنسيق مع جهات الولاية، مؤكدًة أهمية اتخاذ الاجراءات القانونية تجاه المخالفين ، حيث أن الدولة ليس لديها رفاهية السماح بالتعدى على الأراضى الزراعية وأملاك الدولة فى ظل الظروف الحالية التى يمر بها العالم وكذا تنفيذ حملات إزالة فورية فى المهد والتصدى لأى تعديات بالتنسيق الكامل مع أجهزة المحافظات ووزارة الداخلية لتأمين التنفيذ حفاظاً على حق الشعب والأجيال القادمة.

وطالبت الدكتورة منال عوض، بالتنسيق المستمر بين المحافظات وكافة الأجهزة التنفيذية وقوات إنفاذ القانون لتنفيذ المستهدف من باقى مراحل الموجة الـ 23 بكل حسم، موجهًة المحافظين بالتركيز على حالات التعدى على المجارى المائية بصورة رئيسية فى بداية موجة الإزالات بالتنسيق مع مديريات الرى وحالات التعدى بالبناء على الأراضى الزراعية.

كما وجهت وزيرة التنمية المحلية، غرفة العمليات وإدارة الأزمات بالوزارة بالمتابعة على مدار اليوم لنتائج الإزالات عند استكمال باقى مراحل الموجة الـ 23 والتى ستنتهى فى 20 سبتمبر القادم والتنسيق مع المحافظات لتذليل أى معوقات وتنفيذ الإزالات عبر المتابعة مع غرف العمليات المصغرة التى تم تشكيلها بكل محافظة برئاسة السكرتير العام المساعد وتضم فى عضويتها ممثل من كل من مديرية الأمن و جهات الولاية وإدارة الأملاك بالمحافظة .

جدير بالذكر أن الموجة الحالية من حملات الإزالة وهى الموجة الـ 23 لإزالة التعديات يتم تنفيذها على 3 مراحل، حيث بدأ تنفيذ المرحلة الأولى فى 6 يوليو الجارى وانتهت فى 26 من نفس الشهر، تليها المرحلة الثانية والتى يبدأ تنفيذها فى الفترة من 3 إلى 23 أغسطس القادم، وتختتم بالمرحلة الثالثة فى الفترة من 31 أغسطس حتى 20 سبتمبر 2024.