إزالة 13 حالة تعد على أراض زراعية وأملاك دولة ومخالفات بناء بـ7 مراكز فى أسيوط

أسيوط -هيثم البدرى

وجه اللواء هشام أبوالنصر محافظ أسيوط، رؤساء المراكز والأحياء بالمتابعة المستمرة لرصد أي تعديات على الأراضي الزراعية، أو مخالفات البناء وإزالتها في المهد قبل تفاقمها ومتابعتها لعدم تكرار التعدي مرة أخرى للحفاظ على الرقعة الزراعية واسترداد حق الدولة وهيبتها في عدم مخالفة القوانين والقرارات الصادرة في هذا الشأن لافتاً إلى إتخاذ كافة الإجراءات القانونية اللازمة حيال المخالفين والمتعدين على الأراضي الزراعية وأملاك الدولة والتصدي لهم بكل حسم وحزم دون تهاون أو تقاعس يأتي ذلك تنفيذاً لتكليفات القيادة السياسية، وتوجيهات الدكتور مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، ومتابعة الدكتورة منال عوض وزير التنمية المحلية لهذا الشأن.

ونفذت الوحدات المحلية لمراكز ديروط ،والقوصية وأسيوط وأبوتيج والبداري وساحل سليم وحي شرق عدة حملات لرصد وإزالة أية تعديات على الأراضي الزراعية ومخالفات البناء حيث قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ديروط برئاسة محمود نجار رئيس المركز بحملة لرضد التعديات وإزالتها في المهد وتم ردم قواعد على مساحة 18سهم بقرية المندرة بحرى وإزالة عدد 2 حالة تعدى علي الأرض الزراعية بناحية زمام قريه نجع خضر وتم تسليم الأرض للجمعية الزراعية لإتخاذ اللازم لإعادتها لما كانت عليه قبل التعدى.

ونفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة القوصية تحت إشراف اللواء محمد عزت رئيس المركز ،إزالة لحالة تعدي على أرض زراعية بقرية فزارة وتم إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين بينما قامت الأجهزة التنفيذية بمركز ومدينة أسيوط بقيادة العميد عبدالرحمن عامر رئيس المركز بالمرور الميداني لرصد أية تعديات وتم فك شدة خشبية لأعمدة الدور الثاني علوى بناء بدون رخصة داخل الحيز العمراني بقرية ريفا.

وشنت رئاسة مركز ومدينة أبوتيج حملة لإزالة التعديات تمكنت خلالها من إزالة 4 حالات تعدي بالبناء على الأرض الزراعية منهم حالتين بناء بالبلوكات وحالتين تعدي ببناء قواعد وسملات خرسانية وتمت الإزالة بالكامل تحت إشراف محمد عبد الراضي رئيس مركز ومدينة أبوتيج وفي مركز البداري قامت الوحدة المحلية تحت إشراف محمد حسن رئيس مركز ومدينة البداري ،بحملة تمكنت خلالها من فك شدة خشبية لسملات خارج الحيز العمراني بعزبة شنشن التابعة للوحدة المحلية بنجوع المعادي وتم التنبيه علي مشرف الحوض وفني تنظيم المنطقة بالمتابعة والابلاغ الفوري لمنع المخالفة في المهد فيما نفذت الوحدة المحلية لمركز ومدينة ساحل سليم تحت إشراف أسامة سحيم رئيس المركز ،إزالة فورية لتعدي علي أرض أملاك دولة بالرويجات وتم إتخاذ كافة الاجراءات القانونية تجاه المخالفين وقامت أيضا الوحدة المحلية بحي شرق مدينة أسيوط بقيادة سيد عبدالجواد رئيس الحي بإزالة حوائط الدور السادس العلوي منطقة نزله عبد اللاه وتم تحرير محضر بالواقعة واتخاذ الإجراءات اللازمة.