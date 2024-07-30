الإقليمى للأغذية يستقبل وفدا من الكوميسا لاعتماده كمعامل مرجعية للمنظمة

كتبت أسماء نصار

زار وفد من "الكوميسا "السوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا معامل المركز الإقليمي للأغذية و الأعلاف التابع لـ مركز البحوث الزراعية في اطار اعتماده كمعامل بالدول الاعضاء بالسوق المشتركة لدول شرق وجنوب أفريقيا كمعامل مرجعية ومراكز تدريب معتمدة لدول السوق .

وأبدت اللجنة في تقييمها الأولي اعجابها بنظام العمل بالمركز الاقليمي حيث اطلع الوفد علي حجم العمل و امكانيات المركزالفيزيائية و البشرية و مستندات الاعتماد و اجراءات استلام و تكويد العينات و الطرق الرسمية للتحليل و اجراءات توكيد الجودة و العينات القياسية ونتائج عينات اختبار الآداء و مستندات المعايرة .

وزار عدد من معامل المركز مثل معمل فحص الحبوب و معمل العناصر و معامل متبقيات المواد الضارة ومعمل فحص و تدريج الحبوب الي جانب المعمل المستهدف بالزيارة و هو معمل التكنولوجيا الحيوية و اختبارات الهندسة الوراثية في الأغذية و الأعلاف .

وأوضح الدكتور أحمد العكازي ان المركز الاقليمي حاصل علي شهادة الاعتماد الدولي للمعامل ايزو 17025 منذ عام 2004. و أن اهتمام المركز الاقليمي - و الذي يقوم بالرقابة علي خامات و اضافات الأعلاف ومخاليط الأعلاف المصنعة - باعتماد المعامل و الوصول بها الي المستوى الدولي .

يأتي تنفيذا فى اطار توجيهات علاء فاروق وزير الزراعة و استصلاح الأراضي والدكتور عادل عبدالعظيم رئيس مركز البحوث الزراعية بضرورة الحفاظ علي مستوي المعامل المرجعية بالوزارة و تجديد اعتمادها وتحديثها أولا باول و تقديم كل العون للسوق المشتركة لشرق و جنوب أفريقيا .