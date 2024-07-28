3 مليارات دولار استثمارات.. مشروع مجمع "أنوبك" للسولار × 5 معلومات

كتبت -مروة الغول

يأتى مشروع مجمع إنتاج السولار الجار تنفيذه بمحافظة أسيوط بشركة أسيوط الوطنية لتصنيع البترول ( أنوبك ) ، ضمن أولويات وزارة البترول والثروة المعدنية انطلاقا من كونه مشروعاً قومياً حيوياً وأساسياً لزيادة إنتاج الوقود، وفيما يلى أهم المعلومات وكانت كالتالى:

1-سيسهم في زيادة إنتاج مصافي التكرير المصرية من السولار.

2- تقليل نحو 40% من فاتورة استيرادالسولار بعد انعكاس زيادة الإنتاج علي تقليل الكميات المستوردة.

3-علاوة علي ما يمثله هذا المشروع من قيمة مضافة للاقتصاد ولمنطقة صعيد مصر علي وجه الخصوص التي تشهد اقامة هذا المشروع علي ارضها بمحافظة اسيوط .

4- بلغت نسبة تقدم الاعمال الكلية الحالية للمشروع 77% .

5- ومستهدف الانتهاء من المشروع البالغ تكلفته الاستثمارية نحو 3 مليارات دولار وفق البرنامج الزمني في ديسمبر 2025.

وكان المهندس كريم بدوى أكد على أهمية دور الشركات المصرية إنبي وبتروجت التي تتعاون في اعمال التنفيذ مع شركة تكنيب العالمية، وما تضمه هذه الشركات المصرية من عقول وكوادر بشرية هندسية وفنية متميزة تنفذ بكفاءة هذه النوعية من المشروعات الكبري علاوة علي دورها في زيادة المكون المحلي بالمشروع .

وشهدت التسع سنوات الماضية تشغيل 8 مشروعات جديدة فى مجال تكرير وتصنيع البترول وتوسعات مصافى التكرير بتكلفة استثمارية إجمالية تزيد عن 5 مليارات دولار، وتعاظمت أهمية المشروعات التى تم إقامتها بشكل كبير خلال العامين الأخيرين حيث كانت بمثابة صمام الأمان لتوفير جانب كبير من احتياجات السوق المحلية فى أوقات التحديات والأزمات العالمية التى مر بها العالم .



