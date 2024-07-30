اعرف أهم تفاصيل قناطر إدفينا.. بها 46 فتحة وهويس من الدرجة الثانية

كتبت ـ أسماء نصار

تلقى الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والري، تقريراً من المهندس إيهاب الجوهرى رئيس قطاع الخزانات والقناطر الكبرى بخصوص تنفيذ المرحلة الثانية من مشروع تأهيل قناطر ادفينا الواقعة على نهر النيل فرع رشيد .

وفى التقرير التالى نتعرف على أهم التفاصيل حول قناطر ادفينا:



1- تضم 46 فتحة بعرض 8 أمتار/ فتحة ، ويعلوها طريق بعرض 9 أمتار وملحق بالقنطرة هويس من الدرجة الثانية بعرض 12 مترا وطول 80 مترا.

2- تم إدراج أعمال تأهيل قناطر إدفينا بالخطة الاستراتيجية لإحلال وتجديد المنشآت المائية الكبرى لمتابعة حالتها واتخاذ أى قرارات بشأنها.

3- تم الانتهاء من "المرحلة الأولى" لصيانة 30 بوابة علوية ومعالجة فواصل كوبرى القنطرة.

4- العمل جارى بالمرحلة الثانية بناء على مخرجات الدراسة الهيدروليكية لتحديد النظام الأفضل لتشغيل بوابات القنطرة

5- الأعمال تتضمن صيانة 16 بوابة و2 ونش موازنات وتدعيم المشاية الخلفية.

6- سيتم البدء قريباً في "المرحلة الثالثة" من أعمال التأهيل بعد اتمام الدراسة الإستشارية للقنطرة والهويس.

