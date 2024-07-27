وزير الرى يتفقد محطة 6 على المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة

كتبت ـ أسماء نصار

تفقد الدكتور هانى سويلم وزير الموارد المائية والرى، اليوم، محطة 6 على المسار الناقل لمياه الصرف الزراعي لمحطة الدلتا الجديدة، وحالة الرى بزمام ترعتى النصر والحمام.

ووجه سويلم بدراسة ربط منظومات الإسكادا لكل المحطات الواقعة على المسار الناقل لمحطة الدلتا الجديدة سويا، وتشغيل جميع المحطات بشكل متناغم عن بعد لمتابعة التصرفات والمناسيب وتشغيل المحطات على كامل المسار.

وصرح سويلم، أنه سيتم تدريب مهندسي مصلحة الميكانيكا والكهرباء علي أعمال تشغيل وصيانة المحطات بمعرفة الشركة المنفذة لإكسابهم المعرفة ونقل خبرات الشركة المسئولة عن التشغيل والصيانة حاليا لحين استلام أجهزة الوزارة للمحطات بشكل نهائي، مضيفًا أن الوزارة تسعى لرفع قدرات العاملين بها من المهندسين والفنيين فى مجال تشغيل وصيانة محطات معالجة المياه خاصة فى ظل توسع الدولة فى الاعتماد على إعادة استخدام مياه الصرف الزراعى لسد جزء من الفجوة بين الموارد والإحتياجات المائية.

وخلال تفقده لحالة الرى على ترعتى النصر والحمام فقد وجه سويلم للأجهزة المختصة بالوزارة نحو سرعة إزالات التعديات الواقعة على الترعتين واستمرار المتابعة لضمان عدم عودة هذه التعديات.

ووجه باستمرار المتابعة وتحرير محاضر تبديد مياه لأى أراضى تروى بالغمر علي الترعتين.

والتقى "سويلم"، بأحد المنتفعين والذى تقدم بشكوي تخصه حيث وجه هيئة المساحة بسرعة دراسة الشكوى والحسم والعرض بالموقف.