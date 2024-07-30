اليوم السابع
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الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:45 ص
أكرم القصاص - علا الشافعي
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ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الهند إلى 54 قتيلا

الثلاثاء، 30 يوليو 2024 11:30 ص
ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية فى الهند إلى 54 قتيلا انهيار أرضى - أرشيفية
أ ش أ

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أعلنت السلطات الهندية اليوم الثلاثاء، ارتفاع حصيلة ضحايا الانهيارات الأرضية في ولاية "كيرلا" إلى 54 قتيلا على الأقل.

وذكرت شبكة "إن دي تي في" الهندية أن المئات لا زالوا محاصرين جراء ثلاثة انهيارات أرضية وقعت في مقاطعة "واياناد" بالولاية بسبب الأمطار الغزيرة وتسببت في انهيار منازل وجسور، مشيرة إلى أن عمليات البحث والإنقاذ لا زالت مستمرة.

من جانبه، أعرب رئيس الوزراء الهندي ناريندرا مودي؛ عن انزعاجه الشديد جراء الحادث ودعمه لأسر القتلى والمصابين، كما أكد لرئيس وزراء الولاية أنه سيتم إرسال كل الدعم الذي تحتاجه السلطات هناك للتعامل مع الكارثة.







الهند

انهيارات ارضية

كيرلا

مقاطعة واياناد




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