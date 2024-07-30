إزالات فورية لحالات تعد فى تلا والباحور بالمنوفية

المنوفية - محمود شاكر

أكد اللواء إبراهيم أبو ليمون محافظ المنوفية على ضرورة اليقظة التامة والازالة الفورية لأي تعديات علي الاراضي الزراعية والمتابعة اللحظية لمنظومة المتغيرات المكانية وإنفاذ القانون وفرض هيبة الدولة للحفاظ على الرقعة الزراعية وأملاك الدولة تحقيقاً للصالح العام.

قامت الوحدة المحلية لمركز ومدينة تلا بتنفيذ إزالة فورية لحالتي تعدي على الأرض الزراعية احدهم بناحية كفر ربيع على مساحة 175م عبارة عن مبنى بالطوب الابيض ، وأخرى بناحية زرقان على مساحة 750م.

كما تمكنت الوحدة المحلية لمركز ومدينة الباجور بتنفيذ إزالة فورية ل3 حالات تعدي على الاراضي الزراعية حالتين بناحية الكتامية بإجمالي مساحة 175م ، وحالة بناحية اسطنها على مساحة 220م وتم اتخاذ الإجراءات القانونية حيال المخالفين.



وأكد محافظ المنوفية على متابعته الشخصية لملف التعديات بنطاق المحافظة أولا بأول وعدم التهاون فى محاسبة أى مسئول فى التقصير فى مهام أداء واجبه الوظيفي.