ألمانيا: بدء محاكمة 7 أشخاص يشتبه فى انتمائهم لتنظيم داعش

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تبدأ في مدينة "دوسلدورف" غرب ألمانيا، اليوم الثلاثاء، محاكمة سبعة أعضاء يُشتبه في انتمائهم إلى تنظيم "داعش" الإرهابي.

وذكرت شبكة "دويتشه فيله" الإخبارية الألمانية أن "خمسة طاجيكيين وقرغيزستانيا وتركمانيا متهمون بإنشاء خلية لداعش في ألمانيا والتخطيط لهجمات في البلاد وخارجها في أوروبا الغربية، على الرغم من عدم العثور على دليل على وجود خطط ملموسة".

ويُعتقد أن الرجال السبعة سافروا إلى ألمانيا في ربيع عام 2022 عبر أوكرانيا، مستغلين الاضطرابات التي أثارها التدخل العسكري الروسي عام 2022.. وهم متهمون بالتخطيط لهجمات في ألمانيا وأوروبا الغربية.

وفي ألمانيا، أنشأ هؤلاء الأشخاص السبعة خلية لتنظيم داعش، بالتنسيق مع متهم آخر يُحاكم بشكل منفصل في هولندا.. كما اتُهم ستة منهم بدعم التنظيم من خلال جمع آلاف اليورو من الأموال وتحويلها.

يشار إلى أن السلطات ألقت القبض على المشتبه بهم، الذين تتراوح أعمارهم بين 21 و47 عامًا، في يوليو 2023 في مواقع مختلفة في ولاية "شمال الراين" و"ستفاليا الغربية"، وهم رهن الاحتجاز السابق للمحاكمة منذ ذلك الحين.