أعمال تطوير بمستشفيات الشرقية.. وحدات علاج التصلب المتعدد أبرزها

الشرقية - إيمان مهنى

شهدت القطاع الصحي بمحافظة الشرقية، تطويرها ملحوظا خلال السنوات الأخيرة، من خلال رفع كفاءة المستشفيات وتجهيزها بكافة التجهيزات الطبية اللازمة، بجانب إعادة تدريب وتأهيل الأطقم الطبية ويضم تخصصات حديثة لأول مرة، بتكلفة تجاوزت مليار جنيه.

وقال الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة، إنه في إطار السعي الدؤوب لاستكمال المنظومة الصحية وتوفير كافة التخصصات الطبية بالمستشفيات وتكليف مجموعة من الاستشاريين للاشراف على هذه الوحدات التي تنضم لأول مرة للمنظومة الصحية، وذلك لضمان تقديم أفضل الخدمات، مثل وحدة التصلب المتعدد الجديدة بمستشفى ديرب نجم، وحدة الحساسية والمناعة، واضطرابات النوم بمستشفى الصدر، ووحدة تفتيت الحصوات الكلوية ومناظير المسالك البولية بمستشفى الحميات، و وحدة التمثيل الغذائي بمستشفى القنايات.

وأضاف وكيل وزارة الصحة، أنه تم أيضا توفير جراحات القلب المفتوح، والقسطرة القلبية بالزقازيق العام و افتتاح وحدات وجراحات المخ والأعصاب، وجراحات الأطفال، والوجه والفكين.

وبشأن العنايات المركزة، قال إن الشرقية كانت محرومة من خدمة عنايات مركزة للأطفال، وخلال 6 سنوات تم تجهيز 6 وحدات عناية للأطفال بطاقة 61 سرير، و ايضا التشغيل التجريبي لوحدة عنايات مستشفي فاقوس، التي تعد أكبر وحدة مجهزة على مستوى الوزارة بعدد 53 سريرا، لافتا أن بذلك تصبح اعداد أسرة العناية المركزة علي مستوى المحافظة 470 سرير بدلا من 219 قبل السابق.

كما تصدر الشرقية لجميع محافظات الجمهورية في تقديم الخدمات الطبية لأكبر عدد من المواطنين بالعديد من المبادرات الرئاسية الصحية، والتي استهدفت كل أفراد الأسرة المصرية، من الأطفال والسيدات والشباب وحتى كبار السن، بداية من مبادرة القضاء على فيروس سي وعلاج الأمراض غير السارية، مروراً بدعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ودعم صحة الأم والجنين، ومبادرة الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وسوء التغذية لطلبة المدارس، والكشف المبكر عن ضعف وفقدان السمع للأطفال حديثي الولادة، والكشف عن الأمراض الوراثية للأطفال المبتسرين، وغيرها من مبادرات كبار السن، وتقديم خدمات الرعاية الأولية، والقضاء علي قوائم الإنتظار الخاصة بالعمليات الجراحية، وفحص المقبلين على الزواج، ومتابعة حالات العزل المنزلي مصابي فيروس كورونا، 100 يوم صحة الجاري تنفيذها خلال هذه الفترة على مستوى الجمهورية.

ونجحت الفرق الطبية القوافل العلاجية بالمحافظة، ضمن المبادرة الرئاسية "حياة كريمة"، في تقديم الخدمة الطبية لعدد 687 ألفا و973 مواطنا خلال الستة أعوام الماضية، وذلك بعد تنفيذ عدد 345 قافلة بالمناطق النائية.