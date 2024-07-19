7 ندوات توعوية ودينية تستهدف السيدات بالشرقية نظمتها وحدة تكافؤ الفرص

الشرقية - إيمان مهنى

نظمت وحدات تكافؤ الفرص المتواجدة بمراكز المدن بنطاق محافظة الشرقية 7 ندوات دينية وتوعوية وثقافية على مدار الأسبوع الماضي استهدفت السيدات ، تناولت (التصدي لظاهرة الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية – التسامح بين أفراد المجتمع يؤدي إلى القضاء على ظاهرة العنف - الهجرة وفضل صيام يوم عاشوراء - الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها - شهر المحرم ويوم عاشوراء والهجرة) .

ومن جانبه أكد المهندس حازم الأشموني محافظ الشرقية أن المرأة شريك أساسي في البناء ودفع عجلة التنمية ،ومحور أساسي للأمن والإستقرار في الوطن ومصدر إلهام لا ينقطع عطاؤه مشيراً إلى أن القيادة السياسية تسعى دائماً لتمكين المرأة إقتصادياً وإجتماعياً وسياسياً وقيادياً ،مشدداً على ضرورة تنظيم الندوات التوعوية الموجهة للمرأة والفتاة بإعتبارها أهم شرائح المجتمع وأكثرها إحتياجاً للتوعية والرعاية.

ومن جانبها أوضحت غادة زاهر رئيس وحدة تكافؤ الفرص بالديوان العام أن خلال الأسبوع الماضي كثفت وحدات تكافؤ الفرص نشاطها على النحو التالي:-

قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز منيا القمح بتنظيم ثلاث ندوات ،الأولى بالإدارة الزراعية بمركز منيا القمح بعنوان " التصدي لظاهره الحرق المكشوف للمخلفات الزراعية " والندوة الثانية بالوحدة المحلية بسنهوت بمركز منيا القمح بعنوان ( الهجرة وفضل صيام يوم عاشوراء) ، والندوة الثالثة بالوحدة المحلية بالعزيزية بعنوان "الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها" وذلك بالتنسيق مع جهاز شئون البيئة والإدارة الزراعية ومديرية الأوقاف بمركز منيا القمح.

كما قامت وحدة تكافؤ الفرص بمركز ديرب نجم بتنظيم ندوتين ،الأولى بالوحدة المحلية بدبيج بعنوان ( شهر المحرم ويوم عاشوراء والهجرة) والندوة الثانية بالوحدة المحلية بجميزة بنى عمرو بعنوان ( التسامح بين أفراد المجتمع يؤدي إلى القضاء على ظاهرة العنف ) وذلك بالتنسيق مع لجنة الدعوة بمديرية أوقاف الشرقية.

فضلاً عن قيام وحدة تكافؤ الفرص بمركز فاقوس بتنظيم ندوتين الأولى بعنوان " الدروس المستفادة من هجرة النبي صلى الله عليه وسلم" والندوة الثانية بعنوان " الهجرة النبوية والدروس المستفادة منها " بالتعاون مع وحدة السكان بالمركز والتنسيق مع لجنة الدعوة بالمحافظة ومديرية الأوقاف وذلك بمقر المدينة الآمنة" واحة آمان " بمكتبة مصر العامة بفاقوس .